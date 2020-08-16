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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«ميشيل رواندز» تحيي حفلا بثاني أيام مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:34 م
مهرجان الصيف
مهرجان الصيف
هبه عويضه
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أحيت المطربة الأسترالية، ميشيل رواندز، وفرقتها أولى فقرات حفل ثاني أيام مهرجان الصيف الدولي في دورته الثامنة عشر، والذي ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، ويستمر في الفترة من 15 إلى 29 أغسطس الجاري.

ويستضيف المهرجان في ثانى أيامه فريق ميشيل راوندز، وفؤاد ومنيب، ويضم المهرجان هذا العام العديد من الفعاليات الفنية منوعة ما بين موسيقى ومسرح وسينما، بينما يشهد إجراءات احترازية ووقائية مشددة بسبب تزامنه هذا العام مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأهدت إدارة مكتبة الإسكندرية مهرجان الصيف هذا العام لروح الفنان الراحل محمود رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، والذى رحل عن عالمنا فى العاشر من الشهر الحالى عن عمر ناهز 90 عاما.
مهرجان الصيف
مهرجان الصيف
مهرجان الصيف
مهرجان الصيف

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