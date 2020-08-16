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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رسميًا.. تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:17 م
المترو
المترو
علا غزال
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أصدرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تعليمات إلى جميع إداراتها في محطات الخطوط الثلاثة؛ لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو ابتداءً من صباح غدٍ مع قيام أول قطار.

جاء المنشور، الذي تم توزيعه على شبابيك التذاكر بشأن الأسعار الجديدة، زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة والتي تشمل أقل من 9 محطات بـ5 جنيهات بدلًا من 3 إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، بينما إذا كانت الرحلة تتضمن استقلال محطات في الخط الثالث فتصبح 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.
 
وشملت الأسعار زيادة سعر تذكرة استقلال منطقتين (من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة) من 5 جنيهات لتصبح 7 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، وإذا شملت استقلال محطات بالخط الثالث يصبح سعرها 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.
 
كما تضمنت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال 3 مناطق (أكثر من 16 محطة) من 7 جنيهات لتصبح 10 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين الأول والثاني، بينما تصبح 12 جنيهًا بعدما كانت 10 جنيهات إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث.
رسميًا.. تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو
رسميًا.. تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو

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