جنات بعد طرح ألبومها الجديد «أنا فى انتظارك»: «إحنا مش فى زمن السنجل»

■ بداية.. كيف تقضين وقتك بعدما رُزقتِ بمولودتك الجديدة؟

■ هل قصدت طرح ألبومك الجديد مع ولادة «جوليا»؟

■ التوجه العام أصبح تقديم أغانٍ «سنجل».. لماذا تطرحين ألبومًا كاملًا؟

■ لكن البعض يقول إن «زمن الألبومات» انتهى.. ما تعليقك؟

■ كم أغنية قدمتيها فى «أنا فى انتظارك» ؟

■ وما ردك على اعتبار بعض أغانى الألبوم تهاجم الرجل وتنحاز للمرأة ضده؟

■ ما اسم هذه الأغنية وتفاصيلها؟

■ لكنك تقدمين رسائل خاصة بالمرأة فى الألبوم.. ما تعليقك؟

■ ما أبرز هذه الأغانى؟

■ هل فكرتِ فى تصوير إحدى أغانى العمل الجديد على طريقة الـ«فيديو كليب»؟

■ لماذا تطول المدة بين كل ألبوم وآخر؟

■ كيف وجدتِ التعاون مع «روتانا»؟

■ ما أكثر الأغانى التى أعجبتك لغيرك من المطربين خلال الفترة الماضية؟

■ متى آخر مرة ذهبت فيها إلى السينما؟ وما آخر مسلسل تليفزيونى شاهدتيه؟

طرحت النجمة المغربية جنات، أمس، أغنيات ألبومها الجديد الذى يحمل اسم «أنا فى انتظارك»، ويضم ١١ أغنية باللهجة المصرية.«الدستور» التقت النجمة المغربية، فى حوار تحدثت فيه عن تفاصيل الألبوم، وكواليس أغنياته المختلفة، وسر طرحها إياه فى الوقت الذى يتجه فيه غالبية المطربين لطرح أغانٍ «سنجل».كما تحدثت عن جوانب مختلفة من حياتها الشخصية والمهنية، خاصة خلال أزمة «كورونا»، إلى جانب آرائها الفنية فى الأعمال الغنائية المطروحة، وتطلعاتها خلال الفترة المقبلة.- الحمد لله أحيا أوقاتًا سعيدة وأعيش فترة نقاهة فى منزلى، بعد إنجابى طفلتى الثانية «جوليا»، التى جعلنى قدومها إلى الدنيا أتحمل مسئولية طفلتين، وهى مسئولية كبيرة جدًا علىّ، لكنى ولحسن الحظ شخص «بيتوتى»، وأفضل أن أكون فى منزلى مع أطفالى وزوجى إذا لم يكن لدىّ عمل.- الألبوم كان جاهزًا منذ فترة، وتحديدًا خلال الشهور الأخيرة من الحمل، والظروف التى مر بها العالم بسبب «كورونا» جعلتنا نؤجله أكثر من مرة، حتى قررت الجهة المنتجة «روتانا» طرحه أمس الأول، وأتمنى أن يحظى بإعجاب الجمهور، وأن أكون عند حسن ظنه وثقته بى، والتى تعود عليها فى ألبوماتى السابقة.- الجمهور اعتاد على تقديمى ألبومات كاملة، وأنا أحب أن أقدم ألبومًا متنوعًا فى الأفكار و«المزيكا»، وأعتبر ذلك أفضل من طرح أغنية كل بضعة أشهر، لأن الجمهور الذى يحبك يجب أن تعطيه حقه ولا تبخل عليه.والحمد لله منذ الإعلان عن صدور ألبوم جديد لى فى السوق تلقيت ترحيبًا كبيرًا من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعى، وأسعدتنى ردود الأفعال هذه، وأكدت أن اهتمامى بتقديم ألبوم كامل وليس أغانٍ «سنجل» كل فترة قرار سليم ١٠٠٪.- مقولة غير صحيحة، فلا يزال هناك جمهور يحب الألبومات الكاملة، ويفضل الاستماع لـ١٠ أغنيات فى عمل واحد، وأنا لا أحب التسرع فى أعمالى، ولا توجد لدىّ مشكلة فى أن أغيب ٣ سنوات لأعود بعمل محترم يتضمن عددًا من الأغنيات التى تعوّض هذا الغياب.وأرى أن الأغنية «السنجل» تُحدث حالة نجاح مؤقتة، ولا يمكن أن تعوّض أثر الألبوم الكامل، أو تحقق نفس الحالة الفنية التى يعيشها المطرب بالنسبة للألبوم.- الألبوم يضم ١١ أغنية تتيح التنوع بين «المقسوم» و«الدراما» و«الرومانسى»، وتقدم أفكارًا جديدة ومختلفة لا أعتقد أننى قدمتها من قبل، وتتضمن مجموعة من الرسائل المعبرة عن الناس، ممن تعودوا دائمًا على أن أقدم لهم ما يليق بى ويكون قريبًا منهم، لذلك حرصت على أن تكون هناك أغانٍ للحبيب، وأخرى تعبّر عن المرأة القوية والمهزومة.- «أنا فى انتظارك» ليس ألبومًا للمرأة، لكن به أغنيات تعبّر عنها بصورة أكبر، ولم تهاجم الرجل، بل على العكس كانت هناك أغنية كلماتها قاسية إلى حد ما تجاه الرجل، وأثناء التسجيل طلبت إجراء تعديلات فى كلماتها.وطلبت ذلك التعديل لأننى وجدت الكلمات لا تشبهنى، فأنا لم أكن صدامية من قبل فى أعمالى، ولا أعلم إن كان الجمهور سيتقبل ذلك أم لا، لذلك قررت تغيير كلمات الأغنية، وبمعنى أدق تقليل «الحدة» التى كانت تحملها ضد الرجل، ثم طرحتها فى الألبوم.- «الظالم»، وتعبّر عن حالة عتاب ولوم شديدين من المرأة للرجل الذى ظلمها فى حياتها وخسرت كثيرًا بسببه، وهى من ألحان وليد سعد، وأعتقد أن الشكل الذى تحمله لم أقدمه من قبل، لكن التغيير مطلوب أحيانًا.- كل أغانى الألبوم بها رسائل، ولا أريد أن يُفهم أننى أتبنى قضايا النساء فى أغنياتى، فالأغانى الموجهة للمرأة بشكل مباشر فى قضايا بعينها يجب أن تُطرح فى مناسبة خاصة بها، لكن رغم ذلك أخاطب المرأة المهزومة التى تنازلت كثيرًا عن حقوقها، فى عدة أغانٍ بالألبوم.- أغنية «اللى تشوفه»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رفاعى، وتحدثت خلالها عن المرأة القوية التى لديها استعداد للعيش دون رجل فى حياتها، وهذه فكرة أؤمن بها جدًا.وهناك «دموع وبكيت» القريبة من أغنية «خيط ضعيف»، وهى للملحن رامى جمال، وكذلك أغنية «برد الوحدة»، التى تعبّر عن امرأة تعرضت للخذلان من الرجل وتركها دون سبب، إلى جانب «استعجلت» التى تعبّر عن امرأة أحبت شخصًا غير مناسب، وعرفت ذلك بعد فوات الأوان.وهناك أغانٍ أخرى رومانسية، مثل «أحلى من الأحلام»، التى تتحدث عن رجل ملاك، ومن كلماتها «بحبك حب عمره ما جه فى بال إنسان»، كما قدمت أغنيتين «مقسوم» هما: «اوعى» و«حاجة حلوة»، وبهما جرعات كبيرة من التفاؤل والحب.وقبل الاستقرار على طرح الألبوم، كانت هناك ١٥ أغنية اخترت من بينها ١١، وهذا دائمًا ما يحدث فى كل أعمالى الغنائية، وهناك أغنية كانت ستُطرح منذ فترة «سنجل» وتأجلت أكثر من مرة، حتى قررت ضمها فى الألبوم، وهى «اللى تشوفه».- بالفعل فكرت، وكنت أتمنى أن أطرح «فيديو كليب» تزامنًا مع نزول الألبوم، لكن للأسف كان هناك أكثر من ظرف حدث فى الفترة الماضية ما تسبب فى تأجيل الفكرة، وأبرزها جائحة «كورونا»، كما أننى كنت منعزلة فى منزلى لحملى بطفلتى «جوليا»، وهو ما صعّب فكرة التصوير.ولدىّ أكثر من فكرة لـ٣ أغانٍ سيتم الاختيار من بينها لتنفيذ «فيديو كليب» جديد خلال الفترة المقبلة، بعد أن أتحسن صحيًا خلال مرحلة النقاهة من الولادة.- أعمل على الألبوم وأختار بدقة وأسمع مرة واثنتين وثلاثًا، وبعد الانتهاء من تسجيل الألبوم، يُترك قرار صدوره للجهة المنتجة، ولا أتعمد أن تطول الفترة بين عملين، بل تحدث ظروف تتسبب فى ذلك، فقبل هذا الألبوم مثلًا توفى والدى.- هذه ليست أول مرة أتعاون فيها مع «روتانا»، فسبق أن حققنا نجاحات معًا، وهى شركة توفر كل الإمكانيات، وتدخلها فى الاختيارات يأتى من منطلق الشورى، والاختلاف فى وجهات النظر يأتى لصالح العمل فى النهاية.- هناك عدة أعمال طُرحت خلال الأيام الماضية، وما زلت أستمع إليها، لأننى كنت مشغولة فى الولادة وإصدار الألبوم، وأتذكر أن أكثر أغنية أعجبتنى قبل جائحة «كورونا» كانت «حياتى مش تمام» لرامى صبرى، و«سقف سقف» لرامى جمال.- أنا أحب متابعة السينما من وقت لآخر، وآخر مرة دخلت فيها دار سينما كانت لمشاهدة فيلم «حرب كرموز» من بطولة النجم أمير كرارة.وبالنسبة للدراما، كان هناك أكثر من مسلسل رائع هذا العام، وعلى رأسها «الاختيار»، و«بـ١٠٠ وش»، و«الفتوة».