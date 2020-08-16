محمود نسيم: حلمى سالم كان قيمة متجددة

قال الشاعر محمود نسيم، إن اسم حلمي سالم مقترن بالحياة، ودائما ما كان يستدعي من حوله في حالة عزلتهم أو اكتئابهم.وأوضح نسيم خلال إلقاء كلمته باحتفالية تسليم جائزة حلمي سالم بدورتها الأولى، بمنتدى الشعر المصري إنه كان يعد طاقة حياة وطاقة كتابة عالية وكان قيمة متجددة، فكان التجدد من مرتكزات الكتابة لديه.يذكر أن الجائزة قيمتها 5 آلاف جنيه، وقد قام الشاعر الدكتور فارس خضر ودار «الأدهم» بطباعة الديوان الفائز «أكلنا من شجرته المفضلة».وانتهت مداولات لجنة التحكيم إلى أحقية ديوان «أكلنا من شجرته المفضلة» للشاعرة رضا أحمد بالجائزة، لأنه يمتاز بلغة رصينة جزلة غير معتادة في لغة قصيدة النثر التي تكتب الآن، وعبر هذه اللغة يمكنك أن تضع يدك على ملامح عدة أبرزها تضافر المفردات التي تنتمي إلى حقول المعرفة الثقافية بحمولاتها المختلفة مع المفردات المعتادة في التداول اليومي، على نحو يفتح النص على أفق حواري ممتد، لا يتحقق عبر اللغة بذاتها وإنما عبر قدرتها على الترميز الكثيف الذي هو جزء من رؤية هذه النصوص بشكل عام.