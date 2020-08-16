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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محمود نسيم: حلمى سالم كان قيمة متجددة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:43 م
الشاعر محمود نسيم
الشاعر محمود نسيم
آلاء حسن- إيهاب مصطفى- تصوير شروق السيد
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قال الشاعر محمود نسيم، إن اسم حلمي سالم مقترن بالحياة، ودائما ما كان يستدعي من حوله في حالة عزلتهم أو اكتئابهم.

وأوضح نسيم خلال إلقاء كلمته باحتفالية تسليم جائزة حلمي سالم بدورتها الأولى، بمنتدى الشعر المصري إنه كان يعد طاقة حياة وطاقة كتابة عالية وكان قيمة متجددة، فكان التجدد من مرتكزات الكتابة لديه.

يذكر أن الجائزة قيمتها 5 آلاف جنيه، وقد قام الشاعر الدكتور فارس خضر ودار «الأدهم» بطباعة الديوان الفائز «أكلنا من شجرته المفضلة».

وانتهت مداولات لجنة التحكيم إلى أحقية ديوان «أكلنا من شجرته المفضلة» للشاعرة رضا أحمد بالجائزة، لأنه يمتاز بلغة رصينة جزلة غير معتادة في لغة قصيدة النثر التي تكتب الآن، وعبر هذه اللغة يمكنك أن تضع يدك على ملامح عدة أبرزها تضافر المفردات التي تنتمي إلى حقول المعرفة الثقافية بحمولاتها المختلفة مع المفردات المعتادة في التداول اليومي، على نحو يفتح النص على أفق حواري ممتد، لا يتحقق عبر اللغة بذاتها وإنما عبر قدرتها على الترميز الكثيف الذي هو جزء من رؤية هذه النصوص بشكل عام.
الشاعر محمود نسيم
الشاعر محمود نسيم
محمود نسيم: حلمى سالم كان قيمة متجددة
الشاعر محمود نسيم
الشاعر محمود نسيم
محمود نسيم: حلمى سالم كان قيمة متجددة

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