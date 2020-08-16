استشاري هندسي: رصفنا 1000 كم في سيناء وتدشين 5 أنفاق

قال عماد نبيل، استشاري هندسة الطرق، إن كل حلم له الطرق المؤدية له، وإن الدولة نجحت في رصف شبكة الطرق المؤدية إلى العاصمة الإدارية والمشروعات الزراعية والصناعية الجديدة.أضاف نبيل، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم رصف 1000 كلم من الطرق و5 أنفاق في سيناء لأهداف تنموية، لافتًا إلى أن الاهتمام بمجال النقل والطرق يسهم في تفعيل دور مصر الاستراتيجي.وشدد على أن تخطيط النقل جزء من استراتيجية إنشاء المدن الجديدة، وأن المواطن إن لم يجد وسيلة نقل آمنة للمدن الجديدة فإنه لن يذهب لها.