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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلماني: تطوير منظومة النقل جزء من خطة التنمية المستدامة للسيسي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:47 م
نافع هيكل عضو مجلس
نافع هيكل عضو مجلس النواب،
محمد الشريف
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قال نافع هيكل، عضو مجلس النواب، إن افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق يأتي ضمن خطة الدول لتطوير منظومة النقل بشكل عام، فضلا عن توجه الرئيس السيسي، لتطوير البنية التحتية والعمل على تهيئة المناخ العام من أجل جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لآلاف من أبناء مصر من عمال ومهندسين وفئات أخرى.

وأضاف «هيكل»، في بيان له، اليوم، أن تطوير منظومة النقل جزء من خطة التنمية المستدامة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ إن ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية أكبر دليل على جدية الدولة في تذليل العقبات أمام المستثمرين والمواطنين في آن واحد، مؤكدة أن الفترة الحالية تشهد طفرة نوعية في كافة المجالات لا يمكن إنكارها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الاهتمام بتطوير وتهيئة قطاع النقل يسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن قطاع النقل هو قاطرة التنمية في وجود وسائل نقل حديثة ومتعددة يسهل بيئة الاستثمار في مصر.

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