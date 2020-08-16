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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد عبدالرحمن يصور بوستر فيلمه الجديد «الخطة العامية»

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:29 م
الفنان محمد عبد الرحمن
الفنان محمد عبد الرحمن
محمد مجدي
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قارب الفنان محمد عبدالرحمن، على الانتهاء من تصوير أحداث مشاهد فيلمه الجديد "الخطة العامية"، حيث يتبقى له يوم واحد فقط بإحدى اللوكيشانات الخارجية بمنطقة الشيخ زايد، بصحبة الفنان علي ربيع، لينتهي بعدها من العمل تمامًا.

أضاف عبدالرحمن، لـ"الدستور"، أنه قام اليوم بتصوير بوستر العمل بكاميرا المصور أيمن عباس، بأحد الأماكن الداخلية في أكتوبر، على أن يتم طرحه خلال الفترة المقبلة استعدادًا لطرح العمل في السينما.

قصة العمل تدور حول 4 أشخاص تجمعهم صداقة كبيرة وهم عمرو عبدالجليل وغادة عادل، إضافة إلى بطلي العمل علي ربيع ومحمد عبدالرحمن، يعانون من حالة فقر، ليلجأوا لحيلة جديدة في عالم السرقة، وهي عبارة عن سرقة أحد البنوك بشكل غير مألوف.

"الخطة العامية" من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم كنز، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم كـ علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج معتز التوني.

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