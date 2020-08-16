تنفيذا لتوجيهات السيسي.. «النقل»: إلغاء المعديات كافة وإقامة كباري بديلة

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإلغاء المعديات على مستوى الجمهورية وإقامة كباري خرسانية بديلة.وأضاف كامل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لما حصل حادث معدية كوم حمادة، الرئيس كلمني وقال لي شوف المشكلة دي يا كامل، قلت له تبع المحافظات، قال لي المعديات تحت إشرافك وطلع قرار جمهوري".وأردف: "قال لي المعديات تتلغى ونعمل كباري مكانها. اشتغل ونسق مع المحافظين".ولفت كامل إلى أن إنشاء كباري بدل المعديات تتكلف 10 مليارات جنيه، وسيتم البدء بمعديات الرياح البحيري، بتكلفة مليار ونصف المليار.وأردف: "أي طلب بطلبه من الرئيس بيقول لي يا كامل بسرعة نفذ، بأخذ تصديق بالتليفون على الهواء".