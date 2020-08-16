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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
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تقارير ومتابعات

تشغيل مترو «النزهة- عدلي منصور» بعد 4 سنوات من التنفيذ (فيديو)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:20 م
مترو النزهة عدلي
مترو النزهة عدلي منصور
حسام عسل - آية سالم
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انطلقت، الأحد، أولى رحلات مترو الأنفاق تشغيل الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة 1 حتى محطة عدلي منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور، بعد 4 سنوات طول فترة تنفيذ المشروع.

والتقط عدد من الركاب صور سيلفي داخل محطات وعربات القطارات؛ توثيقًا لهذه اللحظة ولما شاهدوه من إمكانيات وتجهيزات للمشروع الضخم، فيما قام آخرون بالتقاط صور لمشاهد الأحياء والمنشآت التي تمر عليها من أعلى الكوبري العلوي الذي يسير عليه القطار، وأبرزها مشهد الطائرات المصطفة داخل أروقة مطار القاهرة، وبعض الأندية والحدائق على جنبات الطريق، كما جذبت الشاشات الطولية المواطنين، حيث عرضت مقاطع مصورة لإنجازات الدولة ومشروعاتها القومية الضخمة.

كما التزم عمال النظافة بالعمل الدوري والمستمر ووضع سلة للقمامة في مَناطق انتظار الركاب وانتشال أي مهملات على الأرض فورًا، كما انتظمت حركة القطارات في الخط الثالث بدءا من محطة العتبة حتى محطة الهايكستب، بينما لم تفتح محطة عدلي منصور للجمهور حتى الآن.

وقامت الهيئة القومية للأنفاق بافتتاح المشروع برصف الشوارع والطرق وإعادة الشىء لأصله، والتى تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات.

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الصور

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محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

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محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

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محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

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محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

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محطة مترو «عمر بن الخطاب»

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