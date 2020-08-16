ألحان السماء.. مرنمون أقباط: «مسلمون عرضوا تلحين مدائح مريم»

مينا مجدى:«معجزة طبية» وراء «طول عمرى بحبك»

مينا نصر:عروض أونلاين من أمام الكنائس

ماريان جورج:أقل شىء للتعبير عن حب «ستنا أم النور»

أمير ناثان:الآلات الشرقية تزيد المدائح جمالًا

يوحنا فيكتور: انتظروا نسخة من رائعة فيروز

قال عدد من أشهر مؤدى الترانيم القبطية إن تقديم «المدائح المريمية» هو أقل شىء يمكن أن يقدموه للتعبير عن حب السيدة العذراء، مشيرين إلى أن بعض الملحنين المسلمين عرضوا المشاركة فى تلحين بعض هذه الترانيم.وكشف المرنمون الأقباط عن أبرز كواليس تقديمهم ترانيم فى حب السيدة العذراء، مشيرين إلى مجموعة من المواقف التى اعتبروها بمثابة «صوت من السماء» يدفعهم لإعداد وطرح هذه الترانيم.كشف الشاعر مينا مجدى عن كواليس تأليفه ترنيمة «ولسه يا عدرا بتحنى»، التى أداها فريق «مار إفرام السريانى»، مبينًا أنه كان مدعوًا لإلقاء الشعر فى ليلة عيد السيدة العذراء داخل إحدى كنائس حدائق القبة، وبعد إلقائه وجد الحضور يؤدى ترانيم السيدة العذراء بشكل منسجم ومميز كأنه «كورال أوبرالى»، فأخرج هاتفه وكتب ترنيمة «ولسه يا عدرا بتحنى»، ونشرها عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، كهدية لمتابعيه فى ليلة العيد. أما ترنيمة «٢ أبريل» فتعتبر من أكثر الترانيم التى يسعد ويفخر بكتابتها، خاصة أنها حظيت بإشادة علنية من البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، حينما عُرضت أمامه فى أحد العروض الفنية التى تم تنظيمها بمناسبة ذكرى ظهور السيدة العذراء فى كنيسة الزيتون.وكذلك اعتبر ترنيمة «قالت مريم» من الترانيم المُحببة لقلبه لكونها «كتابية»، أى خرجت من الكتاب المقدس، مشيرًا إلى أن ما زاد الترنيمة شعبية هو أنها لـ«صموئيل فاروق»، وهو مرنم غير أرثوذكسى، والمعروف أن المرنمين غير الأرثوذكس لا يرنمون للسيدة العذراء بكثرة، لذلك كثيرًا ما يُطلب أداؤها فى كنائس الكاثوليك والإنجيليين. وكشف عن ارتباط ترنيمة «طول عمرى بحبك» بـ«معجزة» حدثت مع مؤديها المخرج مينا فلوكس، الذى تعرض إلى حادث كاد يفقد ساقه على إثره، لكنه استنجد بالسيدة العذراء، ليفاجأ بأن الشريان الذى كان مقطوعًا فى أشعة طبية خضع لها ظهر ملتحمًا فى أشعة تالية، ما دفعه ليرنم للسيدة العذراء، فطلب من «مينا» كتابة الكلمات له، على وزن اللحن الكنسى الشهير «سبانى حبك». وعن ترانيمه فى ٢٠٢٠، قال إن فريق «أبناء الملكوت» ينفذ حاليًا ترنيمة «جميلة الجميلات»، من كلماته، مشيرًا إلى أنها تتحدث عن السيدة العذراء ودورها فى وقت «كورونا».«قال الشماس والمرنم مينا نصر، قائد كورال «مار إفرام السريانى»، التابع لكنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بمنطقة «القصيرين» فى الزاوية الحمراء: «إحنا ولاد العدرا.. خرجنا من رحم كنيستها فى القصيرين، لذلك من الطبيعى أن نعطيها كل ما نملك، وليس فقط أفضل ما نملك». وكشف «نصر» عن قصة خروج ترنيمة «ولسة يا عدرا بتحنى» للنور، التى تعتبر من أشهر ترانيم السيدة العذراء فى ٢٠١٩- ٢٠٢٠، قائلًا إنه بمجرد أن نشر الشاعر مينا مجدى كلماتها عبر «فيسبوك» أعجبته كثيرًا وتواصل معه واتفقا على أن يرنمها الفريق، بعدما لحنتها المرنمة والملحنة مارفى صموئيل. وأضاف: «الفريق اعتاد أن يكون صوم السيدة العذراء هو فترة للخدمة، حيث يشاركون فى عروض للسيدة العذراء بشكل يومى تقريبًا، وهو الأمر الذى داوموا عليه فى ٢٠٢٠ رغم انتشار فيروس كورونا، لكن بشكل مختلف، حيث يقدم الفريق خدماته إلكترونيًا، عبر نزول عدد قليل من المرنمين والخدام إلى الكنيسة، ووقوفهم أمام الكاميرا المتصلة بالإنترنت، ثم تقديم عروض وترانيم تبثها الصفحات الرسمية للكنائس».وأشار إلى تقديم الفريق مؤخرًا عدة ترانيم تراثية للسيدة العذراء، من بينها: «يا أم النور يا جميلة، وأمنا يا عدرا يا أم المسيح، وستى يا عدرا نجينا على بر الأمان عدينا، وفوق القباب بصوا وشوفوا الست العدرا منورة». واختتم بأنهم يستعدون لتقديم ترنيمة «٢ أبريل»، وأخرى تقول كلماتها:المحتاج لما بيقصدها بتمدله أيادى العونتحضنه لما تشوفه عيونها وبتقوله إلهك مسئولمهما يقولكوا اعملوا وابنى راح يملى ‏الأجران على طوليسمع منكوا ويقبل منى وقلبه هيتحنن دا يسوع.«أنا بحب أرنم للعدرا من زمان جدًا.. وده أقل شىء نعبّر بيه عن محبتنا ليها».. بهذه العبارة بدأت المرنمة ماريان جورج الحديث عن تقديمها العديد من الترانيم القبطية فى محبة السيدة العذراء مريم، بداية من إعادة تقديم ترنيمة «يا عدرا يا حبيبتنا» لفريق التسبيح القبطى فى ٢٠٠٩، ثم «فى حبك» مع القس موسى رشدى فى ٢٠١٢.وأضافت «ماريان»: «منذ يونيو الماضى تُلح علىّ رغبة فى تقديم هدية للسيدة العذراء بمناسبة فترة صومها، وبالفعل قرأت عدة ترانيم تلقيتها من شعراء وملحنين، لكن لم أجد نفسى فى أى من هذه الأعمال، حتى تلقيت اتصالًا هاتفيًا من الملحن يوحنا فيكتور».وواصلت: «عرض علىّ يوحنا الهارمونى الخاص بأحد أشهر مدائح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى فترة صوم العذراء، وهو مديح (يا م ر ى م)، الذى اشتهر بأدائه الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، فشعرت بأن الأمر ليس صدفة، وقدّمت المديح بشكل مختلف تمامًا من الناحية الموسيقية».وأشارت إلى أنها بمجرد إعلان رغبتها فى تنفيذ ذلك المديح، فوجئت بعدد كبير من العازفين يعرضون عليها التطوع بالعزف، مضيفة: «الأمر الذى جعل المشهد أكثر جمالًا أن من ضمن العازفين المتطوعين أخوة مسلمين عرضوا المشاركة محبة للسيدة العذراء».وأرجعت استخدام عدة مشاهد من دير السيدة العذراء فى «درنكة» بأسيوط، وكنائس العذراء الشهيرة، خلال الفيديو الخاص بالمديح، إلى رغبتها وزوجها المخرج جوزيف نبيل فى إدخال بعض من البهجة على قلوب الأقباط المحرومين من «نهضة العذراء» بسبب وباء «كورونا المستجد».قال أمير ناثان، الموزع الموسيقى، إنه يفضل فى توزيعاته لترانيم السيدة العذراء استخدام النوع الموسيقى الذى يناسب الترنيمة، لكنه فى الوقت ذاته يحب الأجواء الشرقية فى ترانيم التراث، على رأسها: «رشوا الورد يا صبايا»، و«العليقة التى رآها موسى النبى فى البرية»، و«هات مزمارك يا داوود»، و«ستى يا عدرا». وأضاف: «ناثان»: «الآلات الشرقية، مثل العود والقانون والناى والكمان، تزيد الترانيم التراثية جمالًا، سواء كان ذلك فى العروض الحية، أو التسجيلات داخل الاستديو».يستعد الملحن يوحنا فيكتور لإعادة تقديم ترنيمة «يا مريم البكر فقتِ»، التى قدمتها النجمة اللبنانية الكبيرة فيروز، وتعتبر من أشهر الترانيم التراثية للسيدة العذراء، واختارها بسبب موقف حدث معه لا يعتبره صدفة بأى حال.وقال «فيكتور» إنه أثناء عودته من إحدى السفريات، جاء فى باله ضرورة تقديم هدية للسيدة العذراء مريم، ففوجئ بترنيمة «يا مريم البكر فقتِ» تنساب إلى أذنيه عبر «كاسيت» السيارة، فاعتبر ذلك بمثابة «صوت من السماء» يدفعه لإعادة تقديم الترنيمة. وأشار إلى أنه سيقدم ترنيمة فيروز بشكل مختلف، من خلال تغيير خطوط «الهارمونى»، والاعتماد على طريقة الـ«أكابيلا» فى الغناء، وهو ما ينبع من دراساته الأكاديمية.