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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محمد السيد إسماعيل: ديوان رضا أحمد أكثر تميزًا بجائزة حلمى سالم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:16 م
الدكتور محمد السيد
الدكتور محمد السيد إسماعيل
آلاء حسن- إيهاب مصطفى- تصوير شروق السيد
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قال الشاعر الدكتور محمد السيد إسماعيل وأحد أعضاء لجنة تحكيم جائزة حلمي سالم، إن كل الدواوين التي تقدمت للجائزة رائعة، لكن ديوان الشاعرة رضا أحمد كان أكثر تميزا، لذا فازت بإجماع الآراء.

وأوضح إسماعيل خلال إلقاء كلمته باحتفالية تسليم جائزة حلمي سالم بدورتها الأولى، أن الشاعرة رضا أحمد لم تستنسخ قصيدة النثر كآخرين، بل أثبتت بجدارة أن تجمع بين النوعي والمعرفي، وتبرز خصوصيتها، لذا حقق ديوانها مستويات دلالية متميزة.

يذكر أن الجائزة قيمتها خمسة آلاف جنيه، وقد قام الشاعر الدكتور فارس خضر ودار "الأدهم" بطباعة الديوان الفائز "أكلنا من شجرته المفضلة".

وانتهت مداولات لجنة التحكيم إلى أحقية ديوان "أكلنا من شجرته المفضلة" للشاعرة رضا أحمد بالجائزة، لأنه يمتاز بلغة رصينة جزلة غير معتادة في لغة قصيدة النثر التي تكتب الآن، وعبر هذه اللغة يمكنك أن تضع يدك على ملامح عدة أبرزها تضافر المفردات التي تنتمي إلى حقول المعرفة الثقافية بحمولاتها المختلفة مع المفردات المعتادة في التداول اليومي، على نحو يفتح النص على أفق حواري ممتد، لا يتحقق عبر اللغة بذاتها وإنما عبر قدرتها على الترميز الكثيف الذي هو جزء من رؤية هذه النصوص بشكل عام.
الدكتور محمد السيد إسماعيل
الدكتور محمد السيد إسماعيل
الدكتور محمد السيد إسماعيل
الدكتور محمد السيد إسماعيل

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