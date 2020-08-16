ضبط ربة منزل في اتهام زوجها بقتل عشيقها بـ15 مايو

تمكن رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، من القبض على ربة منزل، عقب قيام زوجها بقتل عاطل وتسليم نفسه، واتهام زوجته بالزنا، معترفًا بأنه قتل عشيقها انتقامًا لشرفه.كانت البداية عندما تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا بالعثور على جثة ملقاة بالشارع بمجاورة 12.وبالانتقال والفحص تبين قيام عامل بذبح شاب بدافع الشرف، بعدما ضبطه داخل منزله في وضع مخل وقام بإلقاء الجثة في الشارع.وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.