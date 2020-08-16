السودان يتمسك بالعودة لأجندة رئيس جنوب إفريقيا بشأن سد النهضة

أكدت وزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم الأحد، تمسكها بالتوصل لاتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية.وقالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم، إن اجتماع وزراء الخارجية والري لكل من السودان ومصر وإثيوبيا تم بدعوة من الاتحاد الإفريقي وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".واعتبر البيان أن الاجتماع أتى تجاوبًا مع موقف السودان الذي دعا فيه لتأجيل المفاوضات الثلاثية لمدة أسبوع لمزيد من المشاورات، كما أعاد السودان تأكيد التزامه بالعودة للمفاوضات بروح التضامن الإفريقي.وطالب السودان في خطابه أمام الاجتماع بضرورة العودة للأجندة التي حددها خطاب رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بتاريخ 4 أغسطس ٢٠٢٠ وتقرير الخبراء المقدم للقمة الإفريقية المصغرة بتاريخ ٢٤ يوليو ٢٠٢٠.وأعاد السودان تأكيد التزامه بالعودة للمفاوضات بروح التضامن الإفريقي وعلى أساس الأجندة التي اتفق عليها سابقا، ومبادئ القانون الدولي الخاصة بالاستخدام العادل للموارد المائية من دون التسبب في مضار للآخرين.وشدد السودان على أن التوصل لاتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية سيمثل دليلا إضافيا على تعزيز التعاون الإقليمي وتأكيدا لمبدأ البحث عن "حلول أفريقية للمشاكل الإفريقية".وقرر المجتمعون وفقا للبيان استئناف التفاوض يوم الثلاثاء ١٨ أغسطس ٢٠٢٠ للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث.