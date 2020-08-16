«خنقها بطرحة».. أب يقتل ابنته لخروجها من المنزل دون علمه بالمنيا

خنق مزارع بمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا ابنته "ربة منزل"، بإيشارب وذلك أثناء وقوع مشادة كلامية بينهما لخروجها من المنزل دون علمه.وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرمواس جنوب المحافظة بمقتل فتاة في العقد الثالث من عمرها.وتبين من تحريات البحث الجنائي التي أشرف عليها العميد شريف كرم، رئيس مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز شرطة دير مواس، مقتل "م.ا" 28 عامًا ربة منزل على يد والدها الذي يبلغ من العمر 60 عامًا، وذلك عقب وقوع مشادة كلامية بينهما، لخروجها من المنزل دون علمه، وتبين أن المجني عليها حاولت الفرار من أمامه، إلا أن والدها لحق بها وخنقها بغطاء الرأس (إيشارب) وسقطت قتيلة في الحال، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.