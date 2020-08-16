الأب بطرس دانيال يكتب: رمز الطاعة والبساطة

لا يستطيع أحد أن ينكر أن مريم العذراء كانت منتقاة منذ الأزل للقيام بأسمى رسالة ممكنة، ألا وهى الأمومة الإلهية، فهى ابنة الأب وأم الابن وعروس الروح القدس، وهى ابنة الناصرة وزهرة بلاد المشرق والمغرب، وأسمى إكرام نقدمه لمريم العذراء، هو ترديد بكل حُب وحرارة قول الملاك جبرائيل: «السلام عليك يا ممتلئة نعمة»، فالعذراء مريم تتحنن علينا، وتعطف علينا، وتبشرنا بأن كل ما نطلبه من الله سيكون لنا. لذلك يجب علينا أن نقدم لها أعمق مشاعر الحب وأرق عواطف البنوّة، فهى تحوطنا بجناح حنانها كما تحوط الدجاجة فراخها بجناحيها، وكل من يسير وراء مريم، لا يتيه، ومن يسألها لا يخيب، ومن يكرمها لا يضل.

كم هى سعادتنا عندما ننطق باسمها البسيط والمتآلف، كم نثق فى هذا الاسم، نجد الكثيرين الذين يتفننون فى تفسير معنى اسم مريم، أمّا نحن نكتفى بنُطقه لأنه يعبّر لنا عن كل شىء، ونحن الذين نردد هذا الاسم فى صلاتنا سواء فى الأجبية أو مدائح شهر كيهك أو شهر مايو «الشهر المريمى»، نعرفه أكثر من المتخصصين لأننا اختبرنا معناه فى الحياة وداخل معمل قلوبنا، إذًا... لا نهتم بشرحه أو تحديد معانيه حتى لا نغلّفه فى قوالب جامدة. يكفينا أن نشدو هذا الاسم فى كل مكان حتى يوقظ فينا ذكريات جميلة ومتنوعة، ومهما رددناه آلاف المرات، سنكتشف كل يوم معانى جديدة كأنها للمرة الأولى. اسم مريم يعبّر عن بساطة وتواضع صاحبته، كما يعبّر عن صمتها واحتمالها وقبولها إرادة الله. إنه اسم يحكى لنا إيمان العذراء مريم، وكونها امرأة قوية، ويُظهر لنا براءتها ونقاءها وصمتها العظيم وإرادتها التى سلّمتها لابنها المتجسد. هذا الاسم جعلنا نتقرّب من العذراء مريم البتول، ويجعلنا نشعر بها كفرد من أسرتنا، كما أنه يُذيب المسافات حتى نستطيع أن نطرق على بابها، فهى تجدنا على عتبة منزلها بالناصرة، طالبين منها بأن تؤكد لنا أن حياتها اليومية شبيهة بحياتنا، والساعات التى تمر بها هى مثل ساعاتنا، واهتماماتها المتواضعة كاهتماماتنا، لذلك نرجوها أن تساعدنا على أن نقوم بأعمالنا اليومية المعتادة المطلوبة منّا بكل إخلاص وأمانة كما فعلت هى، حتى نقتنع بأن الأحداث العظيمة تُبنى وتتحقق على أساس الأشياء العادية. فالعذراء مريم عندما حملت يسوع ثمرة بطنها لم تكن فى ساعة خارجة عن الزمن، ولكن فى الوقت المعتاد الذى يهديه الله لنا أيضًا، ولكننا لا نقدّره ونهدره. أيتها العذراء مريم، نحن على ثقة أننا لن نسبب لكِ مضايقات عندما نطرق على بابك باستمرار، كما نفعل نفس الشىء مع مَنْ نُحب، لأننا بحاجة إليك، وكما نذهب للجيران لنطلب منهم شيئًا ينقصنا فى المنزل ويستقبلوننا بابتسامة ودفء، سنلمس فيك ما هو أسمى وأفضل كأبناء لك. فى الحقيقة، نحن فقدنا فضائل كثيرة فى حياتنا اليومية، لذلك نطرق بابك لنُعيدها ونتعلّمها منك، لم يعد لدينا صبر، ولا شجاعة ولا تواضع ولا بساطة، كما أننا فقدنا سلامنا الداخلى وسعادتنا الحقيقية، لذلك نُسرع إليك أنت يا من عشت هذه كلها وتعلمتِها من ابنك يسوع المسيح المثال الحق، لذلك أتينا إليك لنستعير منك هذه الفضائل التى فقدناها وغيرها أيضًا، لأننا واثقون بأن اسمك يحمل هذه الفضائل العظيمة التى نحن بحاجة إليها، ونحن على ثقة أنك لن تخذلينا أبدًا، وستُشبعين جوعنا وتروين ظمأنا.

يا مريم العذراء يا من أعلنت أنك: «أَمَة الرب»، ساعدينا حتى نُنقّى صلاتنا التى نرفعها لله من كل مصلحة وأنانية. علمينا معنى المجانية، حتى تُصبح صلاتنا حقيقية، وألا يكون هدفها أن يحقق الله مشيئتنا، لأن الكثير منا اعتبر وجود الله هو تحقيق مشيئة الإنسان وأغراضه، إذًا... علينا أن نفعل مثلك يا من وضعت ذاتك من أجل تحقيق مشيئة الله وخدمة الآخرين، حتى لا نستخدم اسم الله المبارك والقدوس باطلًا من أجل تحقيق أغراضنا الوضيعة، فلنترك الله يصنع بنا أمورًا عظيمة كما فعلها معك. وستظل الأجيال فى تكريم العذراء مريم وتطويبها: «لأنه نظر إلى تواضع أَمَته، فها منذ الآن تطوبنى جميع الأجيال».. «لو ٤٨:١».

