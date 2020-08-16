السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن خدمات القطارات والمترو (فيديو)

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، على تفقد محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، مستقلًا عربة القطار.وقال الرئيس السيسى: "الدولة حريصة جدًا على تحسين حياة الناس فى كل القطاعات، إحنا عايزين ناخد من الناس، وأنا عارف إن الناس هاتتفهمنى كويس، وأنا بأكده عشان إحنا معندناش خيار تانى، وإلا نبقى بنبيع الوهم، وبعد 5 سنين يبقى المرفق غير صالح".وأضاف: "لما أعمل حاجة حديثة تريح الناس وتليق بيهم، متقوليش متغليش، إحنا يكون مافيش عربة ولا جرار على السكة أو السكة نفسها ميكونش تم رفع كفاءتها بما يليق بما نراه، وغير كدا مش هانقدر نرفع تكلفة التشغيل".