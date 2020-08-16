عزة مصطفى: مشروعات النقل الجديدة تشجع المواطنين على التخلي عن السيارات الخاصة

أعربت الإعلامية عزة مصطفى، عن سعادتها بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، قائلة إنه من المتوقع أن يبدأ المواطنون قريبًا في الاعتماد على وسائل النقل الجماعي، والتخلى عن سياراتهم الخاصة، بسبب الكم الكبير من مشروعات النقل التي يتم تنفيذها في مصر.وأضافت عزة خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن وجود النقل الجماعي المحترم على غرار الدول الكبرى، يوفر للمواطن وقته وأمواله، لاستعماله وسائل النقل الجماعي.وناشدت عزة المواطنين بالحفاظ على هذه المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها، لأنها تعد ملكًا لكل المصريين.يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.وتفقد السيسي محطة عدلي منصور التبادلية خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس للمحطة التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى؛ لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن ومحافظات الجمهورية.