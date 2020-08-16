«الدستور» داخل شقة الهرم موقع العثور على أشلاء جثة ربة منزل (فيديو)

أجرت "الدستور" جولة داخل شقة الهرم، والتي تم العثور فيها على أشلاء جثة لسيدة في ثلاجة داخل شقتها بمنطقة الهرم.وأشارت أصابع الاتهام إلى أن الزوج وراء ارتكاب الحادث، نتيجه هروبه واختفائه قبل اكتشاف مقتل زوجته والعثور على أشلائها، وأمرت النيابة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه حول الواقعة، وبيان مدى علاقته بها من عدمه.وتبين العثور على الجثة مقطعة إلى أشلاء داخل ثلاجة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية للإصابات التي لحقت بها لبيان كيفية حدوث الجريمة، وصرحت بدفنها عقب الانتهاء، كما طلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة.وانتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة إلى الشقة السكنية لمناظرة الجثمان، ومعاينة المنزل الذي شهد الجريمة، وطلبت تقرير خبراء الأدلة الجنائية الذين انتقلوا بقرار من النيابة العامة إلى مكان الواقعة؛ لرفع الأدلة وفحصها، فضلًا عن إجراء تحليل لعينات الدماء التي تم رفعها بمحيط الواقعة.وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها الذي يعمل جزارا، قد تكون الدافع وراء مقتلها.وأجرى خبراء الأدلة الجنائية، معاينة للشقة وتم التحفظ على عينات من الدماء، بالإضافة إلى رفع البصمات، لمضاهاتها ببصمات الزوج الذي كشفت التحريات الأولية عن اتهامه، كما يفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالعقارات والمحلات التجارية المجاورة للعقار الذي شهد الحادث.كان قسم شرطة الهرم، تلقى بلاغا من ربة منزل تفيد بعثورها على جثة حفيدتها "أ. ف. س"، صاحبة العشرين عاما، مقتولة ومقطعة إلى أجزاء داخل أكياس وموضوعة داخل فريزر الثلاجة، على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة المجني عليها داخل الثلاجة.