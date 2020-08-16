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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء البرنامج التدريبي لإعداد القادة بحزب «المصريين» (صور)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:54 م
البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي
محمد الشريف
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بدأت منذ قليل، فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد القادة بحزب "المصريين" تحت رعاية الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس الحزب، بمقر الحزب بمكرم عبيد بمدينة نصر؛ والتي بدأت اليوم وتستمر حتى الجمعة 21 أغسطس.

وافتتح البرنامج التدريبي الدكتورة نجلاء شطا، أمين التنظيم بحزب "المصريين"، وناقشت فعاليات اليوم الأول من البرنامج "الدولة ومفهوم الأمن القومي"، مؤكدة أن الأمن القومي من أهم القضايا والنقاشات في حقل السياسة العالمية.

واستشهدت شطا بظاهرة التطرف والإرهاب، مؤكدة أنها من الظواهر الخطيرة التي تُهدد الأمن القومي، موضحة أن علاج هذه الظاهرة الخطيرة يتطلب الجمع بين الأساليب الأمنية، والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، لافتة إلى أن محاربة الفقر أصبحت إحدى أدوات الأمن.

بدوره، قال المهندس محمد كارم مرعي، أمين مركز أمانة التنظيم لدعم واتخاذ القرار، إن الأمن القومي هو قدرة الدولة على تَأمين استمرار أساس قوتها الداخلية والخارجية، والعسكرية والاقتصادية في مُختلف مناحي الحياة لمواجهة الأخطار التي تهددها من الداخل والخارج، وفي حالة الحرب والسِّلم على حدٍّ سواء.

وأضاف كارم أن مصر عانت كثيرًا من الإرهاب الغاشم بسبب نشاط الجماعات الإرهابية التي تستهدف خراب وتدمير الدولة المصرية، الأمر الذي تطلب تشريع قوانين قوية تساند الإجراءات الكبيرة التي تنفذها الحكومة من أجل القضاء على الإرهاب والفوضى، وهذا ما قامت به مصر بالفعل خلال السنوات الأخيرة من خلال مجلس النواب.

وأوضح أن الأمن القومي هو قدرة الدولة على الدفاع عن أمنها وحقوقها وصياغة استقلالها وسيادتها على أراضيها، فضلًا عن تنمية القدرات والإمكانيات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن قواعد صياغة استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي تطلب اعتماد تشريعات قانونية؛ الأمر الذي وفره مجلس النواب الحالي من خلال تشريع عدد من القوانين لمجابهة الإرهاب.

وكشف عن خطورة الدور الذي يضطلع به الإعلام في الوقت الحاضر، موضحًا أن الرسالة الإعلامية لها أهمية كبيرة وخطيرة؛ حيث تدخل في باب الأمن القومي بمعناه الشامل سواءً أمن الوطن والمواطنين.

وأشار إلى أن التعدد والتنوع الهائل في منصات الإعلام الرقمي على وجه الخصوص، عرض الأفراد لسيل جارف من المعلومات والأفكار والتوجهات تتضمن الحقيقي والزائف والصحيح والمُضلل، وما ينشد المصلحة العامة جنبًا إلى جنب مع ما يسعى إلى تخريب الأوطان وهدم المجتمعات.

وأكد أن العالم شهد مؤخرًا ثورة تكنولوجية هائلة غيرت مفهوم وملامح الإعلام في المجتمعاتِ، وتحول الإعلام إلى صناعة كبرى بالغة التعقيد، تستثمر أموالًا طائلة وتحوز نفوذًا غير مسبوق في تشكيل الوعي وصياغة الرأي العام، وهناك دول وجهات من غير الدول تسعى لتسخير هذه الثورة التكنولوجية لتحقيق الهيمنة على الأفكار وإعادة تشكيل توجهات الملايين عبر امتلاك مؤسساتٍ إعلامية ضخمة ومتشعبة.
البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي

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