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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

المباني تتساقط.. القصة الكاملة لانهيار عقاري «الحشرات» بالإسكندرية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:53 م
عقاري «الحشرات
عقاري «الحشرات
هبه عويضه
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فاجعة جديدة في سلسلة انهيار العقارات القديمة وقعت بمحافظة الإسكندرية، حيث انهار جزء من عقار سكني بحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، ما أدى إلى انهيار عقار آخر مجاور، وأسفر عن مصرع شخصين بينهم طفل لفظ أنفاسه الأخيرة بداخل المستشفى، وانتشال جثة سيدة من أسفل أنقاض العقار رقم 16، وإصابة آخر.

«الدستور» ترصد في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول الواقعة:

• شهود عيان: معرضون لكوارث
قال أحمد حسن أحد أهالي المنطقة، إن الحادث وقع في الواحدة والنصف ظهرًا، حيث تفاجأ الأهالي بانهيار جزء من العقار رقم 14 لينهار على العقار المجاور، مما أسفر عن إصابة شخصين وانتشال جثة سيدة من أسفل أنقاض العقار رقم 16.

وأضاف «حسن» لـ«الدستور» أن العقارين كانا آيلين للسقوط، كما يوجد أكثر من 4 عقارات بالمنطقة على ذات الحالة، وعقارات أخرى تتساقط أجزاء منها، وهو ما يعرض السكان لكوارث مثل ما حدث اليوم.

والتقط إسلام محمد الحديث قائلًا: إن إنهيار العقارين أسفر عن تشريد 6 أسر بواقع 14 فردا، بجانب حالات الإصابة والوفاة، مشيرًا إلى أن السيدة التي توفيت لديها أطفالًا صغار.

• حى الجمرك: العقاران صادر لهما قرار ترميم
ومن جانبه قال مصدر مسئول بحى الجمرك، إن العقار رقم 14 بشارع الشيخ البنا بمنطقة بحري التابع بحى الجمرك مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق، حيث ترتب على انهيار جزء منه انهيار العقار المجاور له رقم 16، مما أسفر على وفاة سيدة، وطفل بعد نقله إلى المستشفى مصابً، وإصابة شخص أخر.

واضاف لـ«الدستور» أن العقار رقم 14 قد صدر له قرار ترميم عام 1994، وأن العقار الآخر أيضًا كان قد صدر له قرار ترميم أيضًا.

• محافظ الإسكندرية: اتخاذ إجراءات للمتضررين
كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المسئولين بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للمتضررين، العقارين المنهارين الكائنين بـ١٤ و١٦ حارة الحشرات، شارع شيخ البنا بمنطقة بحري بحي الجمرك، معطيا تعليماته لجميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بالمنطقة المحيطة بالعقارين، وإزالة أي خطورة على أرواح المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقارين وعمل كردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.

• لجنة هندسية لمعاينة آثار الانهيار
قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية وفنية لمعاينة آثار الانهيار الذي وقع للعقارين، لتحديد سبب الانهيار وفحص آثارهما على العقارات المجاورة، وفحص إجراءات السلامة المهنية والتراخيص، واستدعاء مالك العقار الأول الذي انهار على الآخر والقاطنين بهما وشهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة.
عقاري «الحشرات
عقاري «الحشرات
عقاري «الحشرات
عقاري «الحشرات
عقاري «الحشرات
عقاري «الحشرات
عقاري «الحشرات
عقاري «الحشرات
عقاري «الحشرات
عقاري «الحشرات
عقاري «الحشرات
عقاري «الحشرات
عقاري «الحشرات
عقاري «الحشرات

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