ضبط 200 كيلو لحوم ودواجن فاسدة في الإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث تموين الإسماعيلية، من ضبط 200 كيلوجرام من اللحوم والكبد والدواجن منتهية الصلاحية، قبل بيعها للمواطنين.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود معلومات لمباحث التموين تفيد بوجود كميات من اللحوم والدواجن المنتهية الصلاحية بمنفذ مركز ومدينة أبوصوير، وشن ضباط مباحث التموين حملة على المنفذ، وأسفرت عن ضبط 200 كيلوجرام من اللحوم والكبد والدواجن منتهية الصلاحية، قبل بيعها للمواطنين، وضبط "ي. ح. ع" صاحب المنفذ.وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة.