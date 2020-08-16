إنشاء مدرسة رسمية متميزة بسيوة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه اليوم، الشيخ عمر مراجع أحد مشايخ واحة سيوة ورجل الأعمال المهندس محمد الشافعي المتبرع بقطعة أرض في قرية بشندت بسيوة لإنشاء مدرسة رسمية متميزة لخدمة الأهالي لعدم وجود هذا النوع من المدارس التجريبية بها.وكلف محافظ مطروح هيئة الأبنية التعليمية بعمل الرسومات الهندسية اللازمة للمدرسة الرسمية المتميزة بما يتناسب مع طبيعة الواحة والطراز البيئي المميز لسيوة، وأن تكون المدرسة بنظام التوسع الأفقي.ووجه محافظ مطروح الشكر للمتبرع معربًا عن دعمه لمختلف المبادرات التي من شأنها النهوض بالمحافظة وتحقيق التنمية الشاملة خاصة مبادرات المجتمع المدني إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود التنمية بمختلف القطاعات بالمحافظة خاصة التعليم، مما يعود بالنفع على أهالي مطروح، مشيرًا إلى تقديم كافة الدعم والتسهيلات وإزالة المعوقات للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.