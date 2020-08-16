رئيس وزراء لبنان الأسبق: انفجار بيروت «جريمة القرن»

تحدث فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، عن دعوة البطريرك الماروني للإسراع بإجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان.وقال السنيورة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا زهرة، عبر النشرة الإخبارية بفضائية "إكسترا نيوز"، إن الثقة بين الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية اللبناني ومجلس النواب اللبناني أصبحت في انهيار تام، لذلك لا بد من إجراء انتخابات عاجلة وسريعة كما دعى البطريرك الماروني.وأوضح أن لبنان عانى من الأحزاب والطوائف التي أودت به ونقلته من الازدهار إلى التدهور في كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرًا إلى أن حزب الله يستغل السلطة منذ سنوات، وقال إن الحزب متورط في تدخلات عسكرية بسوريا والعراق والكويت واليمن التي كانت ضد مصالح لبنان.وأكمل: "انفجار مرفأ بيروت هو جريمة هذا القرن وجريمة ضد الإنسانية، وهو نتيجة عملية بدأت قبل ست سنوات من إدخال سفينة محملة بمتفجرات بطريقة مريبة".ووجه رئيس وزراء لبنان الأسبق الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه ومساندته للشعب اللبناني خلال أزمته الأخيرة بعد انفجار مرفأ بيروت.