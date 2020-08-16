ضبط عاطل بحوزته 1000 قرص مخدر بالمنوفية
الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:03 م
ولاء القاضىطباعة
ضبطت أجهزة مديرية أمن المنوفية بقيادة محمد ماهر النحاس رئيس مباحث المخدرات عاطلا بحوزته ١٠٠٠ قرص بقصد الاتجار.
تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، بقيام وحدة مباحث المخدرات بالتعاون مع مركز شرطة تلا بالقبض على «م.ش.ع» ٤٠ سنة عاطل بحوزته ١٠٠٠ قرص مخدر ومبلغ مالي حصيلة البيع ومطواة ومقص حديدي.
وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، بقيام وحدة مباحث المخدرات بالتعاون مع مركز شرطة تلا بالقبض على «م.ش.ع» ٤٠ سنة عاطل بحوزته ١٠٠٠ قرص مخدر ومبلغ مالي حصيلة البيع ومطواة ومقص حديدي.
وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.