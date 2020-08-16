ضبط عاطل بحوزته 1000 قرص مخدر بالمنوفية

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، بقيام وحدة مباحث المخدرات بالتعاون مع مركز شرطة تلا بالقبض على «م.ش.ع» ٤٠ سنة عاطل بحوزته ١٠٠٠ قرص مخدر ومبلغ مالي حصيلة البيع ومطواة ومقص حديدي.وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.