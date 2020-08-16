محافظ أسيوط يتابع جهود إنقاذ ربة منزل من تحت أنقاض العقار المنهار

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جهود إنقاذ ربة منزل من أسفل أنقاض منزل ريفي مكون من 3 طوابق بحي غرب أسيوط، انهار عليهم ظهر اليوم الأحد.ورافقه اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، والعميد إيهاب ثروت، مدير إدارة الحماية المدنية، ومحمد بشير، رئيس حي غرب وقوات الحماية المدنية والإسعاف.وكان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق ملك "ورثة محمد محمود عبدالباري"، ووجود مصابين وربة منزل أسفل الأنقاض.وعلى الفور أصدر المحافظ، تعليماته بتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى حول مكان الانهيار والدفع بمعدات الحماية المدنية والإنقاذ السريع لرفع الأنقاض، وجار انتشال ربة منزل من أسفل الأنقاض ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.وانتقل محافظ أسيوط، والقيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص من سكان المنزل المنهار، وهم "أسماء. ر"، 15 سنة، و"أزهار. م"، 12 سنة، و"رمضان. م"، 50 سنة" و"صباح. أ"، 40 سنة، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الإيمان العام وحالتهم مطمئنة، فضلا عن إصابة أحد أفراد الحماية المدنية وتم نقله إلى مستشفى الشرطة، وجار تكثيف الجهود لاستخراج ربة منزل من أسفل الأنقاض.وتابع المحافظ، أعمال رفع الحوائط والأسقف والبحث عن ربة منزل مصدرًا تعليماته بتكثيف الجهود والاستعانة بكافة إمكانيات الحماية المدنية والإنقاذ للبحث عن السيدة واستخراجها ورفع كافة الأنقاض، كما أصدر تعليماته إلى رئيس حي غرب بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه، فضلا عن فحص المنازل المجاورة للمنزل المنهار للاطمئنان على سلامة تلك المنازل وعدم تأثرها من الانهيار حفاظا على حياة المواطنين.كما أصدر المحافظ، تعليماته بتوجيه كافة أوجه الرعاية لأصحاب المنزل المنهار، وصرف مساعدات عاجلة لهم من التضامن الاجتماعي، وتشكيل لجنة لعمل تقرير عن الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.