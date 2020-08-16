حسام داغر زوج شقيقة علي ربيع في «صباحية مباركة» لمدة 3 أيام

عبّر الفنان حسام داغر عن سعادته بالنجاح الذي حققه العرض المسرحي "صباحية مباركة" الذي يعرض حاليًا على خشبة مسرح فندق جراند نايل تاور بمنطقة جاردن سيتي، لافتًا إلى أن العرض مستمر في تقديمه للجمهور أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.وكشف داغر، لـ«الدستور» عن تفاصيل شخصيته، مؤكدًا أنه يقدم شخصية فضل زوج شقيقة الفنان على ربيع الذي يشارك في بطولة العرض، لافتًا إلى أن الجمهور تفاعل مع العمل، خاصة أنها شخصية جميلة جدًا.وأوضح أنه لا يعلم مدة تقديم العرض، مؤكدًا أن ذلك يعتمد على استمرار حضور الجمهور خلال الثلاثة أيام المذكورة، لافتًا إلى أن ردود الفعل حول شخصيته والعرض كانت إيجابية بشكل كبير."صباحية مباركة"، يشارك في بطولته، بجانب حسام داغر كل من علي ربيع، أوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، صميدة، جابر فراج، هاني فاروق، ضحى نصرالدين، آلاء علي، نيرة عارف، على المصري، ومصطفى ناجي.