وزير المالية: ما حدث في بيروت جعلنا نتخلص من مواد خطرة بالموانئ

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ما حدث فى مرفأ بيروت فى لبنان جعل الحكومة تراجع كميات المواد الخطرة الموجودة بالموانئ المصرية، قائلا: "ما حدث فى بيروت جعلنا نراجع أنفسنا وتخلصنا بالفعل من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة فى الموانئ، وهناك مواد تم تسليمها للوزارات المتعددة ومنها البترول والدفاع والداخلية، وفى ديسمبر القادم سيكون تم تنظيف الموانئ المصرية بالكامل من كل الراكد والمهمل والمواد الخطرة".وأوضح وزير المالية، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أنه تمت مراجعة الرواكد والحاويات والمواد الخطرة بجميع الموانئ المصرية بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفا: "وأنجزنا كثيرا فى هذا الملف، وهناك أمور تحتاج إلى وقت وإجراءات، وتخلصنا بالفعل من كميات ضخمة من الرواكد خاصة من المواد الممنوع دخولها مثل الأسلحة والألعاب النارية".كما لفت معيط إلى أن قانون الجمارك الجديد يضع نظام جديد للرقابة السابقة، قائلا: "أى حاجة هتيجى من برة نكون عارفين هى جاية لمين ونرد على الميناء الخارجى خلال 48 ساعة، وفى بعض الحالات يكون المستورد كاحول، والحاجة لن تتحرك من ميناء التصدير قبل موافقة السلطات المصرية، ومن 4 إلى 6 أشهر سيتم تنفيذ هذا النظام وكله هيكون إلكترونيا".ومن ناحيته وجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الشكر لوزير المالية بعدما بعث برسالة الطمأنة للمصريين، قائلا: "كان فى حاجات فى الموانئ تبدو أثرية لأنها تظل بالميناء مدد من 50 إلى 60 سنة، أنا جيت المجلس لقيت عربيات من غير عجل".