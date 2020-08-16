محافظ قنا يتحدث عن نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والوفد المرافق له استعرض خلاله الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج بالمحافظة، بحضور أعضاء وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية.وأكد محافظ قنا في بيان صحفي، أن البرنامج سوف يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي القضاء على الفقر والحصول على المياه النظيفة وخلق المزيد من فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات ونمو الاقتصاد وتطوير البنية التحتية.وأشار الدكتور هشام الهلباوى، أن البنك الدولي وافق على مد الفترة الزمنية لمشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر حتى عام 2023 بعد تحقيق تقدم ملموس وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة، مضيفا أنه تمت الموافقة أيضا على إدراج محوري الصحة والتعليم ضمن المحاور التي ينفذها البرنامج.وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، وأنه يتضمن عدة محاور منها (تطوير أعمال البنية التحتية - تطوير المناطق الصناعية - إنشاء تكتلات صناعية تنافسية – تطوير المراكز التكنولوجية – بناء قدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية)، في إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد وتطبيق نموذج تنمية متكامل يمكن تعميمه على باقي المحافظات.