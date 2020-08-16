مثقفون يهاجمون لائحة «قومي الترجمة»: تُعارض التفاعل مع ثقافات الآخر

شنّ مثقفون هجومًا حادًّا على إدارة المركز القومي للترجمة، بعدما اشترطت بمشروعات الترجمة المقدمة للنشر ألا تكون متعارضة مع «الأديان والأعراف»، وهو ما يخالف هدف المركز في التفاعل مع الثقافات الأخرى دون إقصاء، وفي المقابل أصرت علا عادل رئيسة «القومى للترجمة» على شرطها، مؤكدة أنها لن تقبل ما يروج للشذوذ والإلحاد ويطعن في الثوابت.وأعربت الكاتبة فاطمة المعدول عن حزنها بسبب البيان الذى أصدرته رئيسة «القومى للترجمة»، موضحة أنه يقيد الإبداع بمعايير مطاطة، ويبتعد بالمركز عن دوره الأساسى كمؤسسة تنويرية، تعتبر نافذة على كل منجزات العالم الفكرية والفنية والأدبية.بدوره، قال الشاعر حسن طلب إن المركز «يتأسلم ويتخذ شكل السلفيين بالسبحة والزبيبة وينقصه أن يحف الشارب ويطلق لحيته»، مشددًا على أنه على كل الكتاب والمبدعين أن ينبهوا إلى خطورة اللائحة الجديدة التى أُعلنت، وسيجرى العمل بها لاختيار الكتب المترجمة فى المركز.وذكر الدكتور أنور إبراهيم، أستاذ الأدب الروسى، رئيس سلسلة «آفاق عالمية» التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، أن مصر فى حاجة إلى استراتيجية واضحة تصدر عن المركز القومى للترجمة، حتى يكون جموع المترجمين على علم بالأهداف والخطط التى يستهدفها المركز.وأضاف «إبراهيم» أنه من المفترض أن تجتمع لجنة من كبار المترجمين لوضع هذه الاستراتيجية، لكن هذه اللجنة لم تجتمع منذ ٥ سنوات، ولا تطلع على أى قرارات أو خطط تصدر عن المركز.وعلى الجبهة الأخرى، قالت رئيسة المركز إن اللائحة الجديدة تُعلى مبدأ الشفافية وتعد مشاركة لقراء المركز القومى للترجمة ومترجميه فى آليات العمل، مؤكدة أن هذه الآليات كان معمولًا بها بالفعل، مع إضافة بنود التوقيت وسنة إصدار الكتاب.وأضافت أن الجدل الذى سببته اللائحة يستلزم تفسير بعض بنودها، ومنها تحديد مواعيد قبول المقترحات، وهو أمر معمول به فى العديد من المؤسسات حتى يتسنى للمركز وضع خطته بما لا يتضمن تكرار لبعض العناوين المقترحة.وأشارت رئيسة المركز إلى أن تحديد مدة خمس سنوات على صدور الكتاب جاء رغبة فى طرح ما هو جديد وحث مقدمى المقترحات على متابعة المشهد الثقافى وانتقاء الأعمال القيمة، علمًا بأن الدورة المستندية التى يمر بها الكتاب منذ عملية الاقتراح حتى الحصول على حقوق الترجمة تستغرق وقتًا طويلًا، ما يعنى تقادم موضوع الكتاب إن كان من الموضوعات الآنية، لكن هذا لا يعنى رفض مقترح لكتاب يتناول موضوعًا حيويًا ومهمًا حتى وإن مرت عليه فترة أطول.وذكرت أن مقترحات المترجمين لا تشكل إلا جزءًا من إنتاج المركز بأكمله، الأمر الذى لا ينفى وجود سلاسل ثابتة وراسخة مثل ميراث الترجمة والمشروعات المقدمة من مؤسسات وأفراد، وسلسلة تبسيط العلوم إلى جانب التخصصات الأخرى التى يتناولها المركز، وهى أعمال صدرت وتصدر وفق هذه البنود دون رقابة أو حظر.وقالت رئيسة المركز إن وضع شرط عدم التعارض مع الأديان أو الأعراف جاء بعد أن وردت إلى المركز مقترحات بكتب تتضمن التطاول على رموز ومؤسسات دينية، دون أن يكون هناك فكر حقيقى مطروح، بل وهناك من الأعمال ما يروج المثلية والشذوذ والإلحاد، وهو ما لا نقبل وضع اسم المركز عليه، إلا أن الأفكار التى لا تتماشى مع قناعاتنا دون أن تتضمن إساءة أو تطاولًا، لا نفرض عليها حجرًا بل نطرحها فى إصدارتنا التى تهدف إلى التنوير والتعريف بثقافة الآخر وفكره، بل ونأمل كذلك أن يقرأها المفكرون لتحثهم على الرد على الأفكار المغلوطة فى كتاباتهم».وأكدت أن المركز لم ولن يتراجع عن دوره التنويرى الذى لا يهدف إلى الربح واللجوء إلى مقولة «هذا هو ما يريده القراء»، و«لذلك عملنا على إيجاد وسائل جديدة للترويج لإصدارات المركز مع عدم المساس بأهداف المركز وثوابته على الإطلاق، ولكى تصل الأعمال المترجمة إلى جميع فئات القراء».