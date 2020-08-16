مصرع شاب على يد عامل في السادات

تمكّنت مباحث السادات بقيادة المقدم أحمد خلف من القبض على عامل أقدم على قتل شاب طعنًا بآلة حادة في المنطقة الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، نتيجة مشادة بينهما، ثم قام المتهم بطعن المجني عليه طعنتين في الظهر فسقط قتيلًا.تلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع شاب يدعى "إ.ع" على يد "إ.ا"، عامل في المنطقة الرابعة بمدينة السادات.بالانتقال والفحص وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن المقدم أحمد خلف، رئيس مباحث السادات، لمعرفة أسباب الواقعة وإجراء التحريات اللازمة وسماع أقوال الشهود، وتبين من خلال التحريات قيام المجني عليه بالاعتداء أولًا على المتهم، فقام المتهم بالرد عليه بقتله.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.