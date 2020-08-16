رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 5 سنوات لربة منزل أشعلت النيران في شقة مواطن بدار السلام

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:20 م
ربة منزل
ربة منزل
عادل عبد العال
طباعة
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة إشعال النيران في شقة مواطن لسرقة محتوياتها لوجود خلافات بينهما في منطقة دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وكشف قرار الإحالة أن المتهمة ضحي.ع، ربة منزل، تمكنت من الدخول إلى منزل المجني عليه إبراهيم.س بعد أن أوهمت الشاهد م. ع بأنها تقطنه وترغب بتغيير كالون الباب لفقدها مفاتيحه واصطحبته برفقتها لذلك الأمر، وما أن انتهت حتي دخلت داخل المسكن وسرقت شاشة تلفاز وحاسب محمول وأشعلت النيران فيها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يعلن الاستغناء عن شريف إكرامي

إنقاذ 4 مواطنين من أسفل أنقاض «عقار الجمرك» بالإسكندرية

بعد دعم «حماية المستهلك».. القصة الكاملة لأزمة مصاريف أتوبيسات المدارس الخاصة

«نافست هند رستم وطلقت زوجها».. حكايات برلنتي عبد الحميد

الصور

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

image description

محطة مترو «عمر بن الخطاب»

الأكثر قراءة

خاص| أول تعليق من إكرامي الشحات على طرد نجله من الأهلي

السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن خدمات القطارات والمترو (فيديو)

الأهلي يعلن الاستغناء عن شريف إكرامي

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«مشاهدي الساخنة مع الزعيم عادية وسأكررها».. اعترافات شيرين عن أفلامها مع عادل إمام

«كنت أصغر منتجة سينمائية فى العالم».. لماذا اعتزلت الطفلة «فيروز» الفن؟

«أعتز بكرشه وعانى من الجوع».. اعترافات كمال الشناوى عن أنور وجدى

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

نجم الساعة

بعد دعم «حماية المستهلك».. القصة الكاملة لأزمة مصاريف أتوبيسات المدارس الخاصة

منوعات

«البلكونة مش للكراكيب».. شيرين حوّلت شرفتها إلى لوحة فنية (فيديو)

بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.. كريم توفر لعملائها فرصة للتبرع ومساعدة سكان بيروت

متلازمة داون لم تمنع «تقى» من رقص «التنورة»

28 أغسطس.. المؤتمر الخليجي الأول لدعم البيئة الابتكارية وريادة الأعمال

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «2»
د. منى حلمى
«إنه الدم».. رواية نوال السعداوى من وحى ثورة يناير 2011
ماجد حبته
حمقى فى دار الحكمة!
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
المزيد

الثقافة

انطلاق احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم بمنتدى الشعر (صور)

مثقفون يهاجمون لائحة «قومي الترجمة»: تُعارض التفاعل مع ثقافات الآخر

رئيس القومي للترجمة: ورد للمركز مقترحات تروج لفكر مشوه

علا عادل تتسلم مهام منصبها الجديد خلال أيام