المشدد 5 سنوات لربة منزل أشعلت النيران في شقة مواطن بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة إشعال النيران في شقة مواطن لسرقة محتوياتها لوجود خلافات بينهما في منطقة دار السلام.صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.وكشف قرار الإحالة أن المتهمة ضحي.ع، ربة منزل، تمكنت من الدخول إلى منزل المجني عليه إبراهيم.س بعد أن أوهمت الشاهد م. ع بأنها تقطنه وترغب بتغيير كالون الباب لفقدها مفاتيحه واصطحبته برفقتها لذلك الأمر، وما أن انتهت حتي دخلت داخل المسكن وسرقت شاشة تلفاز وحاسب محمول وأشعلت النيران فيها.