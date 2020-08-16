«الصحة»: ارتداء الكمامة ليس رفاهية.. أنت مجبر عليها

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحياة عادت لطبيعتها مرة أخرى، وعجلة الاقتصاد بدأت في الدوران، مضيفًا: "دعونا ألا نعود للوراء مرة أخرى بإهمال المواطنين".وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم: "إحنا مش بنقول البس الكمامة كرفاهية، لا أنت مجبر عشان تحافظ على نفسك وأسرتك وكل من حولك، متابعًا: "لو لقيت سوق تجارية مزدحمة بلاش تدخل حتى يهدأ الازدحام، ولا بد من دخولك بكمامة".ونصح المواطنين بضرورة تناول الأكل الصحي الغني بالفيتامينات والزنك، محذرًا من تناول أدوية الفيتامينات ورفع المناعة دون الرجول إلى الطبيب، لأن ذلك غير صحيح وقد يعرض الشخص لآثار جانبية هو في غنى عنها.وتابع: "عدم الأخذ بالإجراءات الاحترازية قد يعود بنا إلى 3 أشهر ماضية، من عدد وفيات كبيرة وعدد إصابات كبيرة، مضيفًا: "لدينا 21 مستشفى عزل موجودة بجانب باقي مستشفيات وزارة الصحة، وعلى أتم استعداد لمواجهة أي موجة أو تفشي من توافر أدوية وأسرة رعاية مركزة، لكن لا بد من عدم الإهمال مرة أخرى، وتجنب التجمعات".