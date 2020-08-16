البابا ثيودروس يترأس قداس عيد رقاد العذراء مريم

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن ترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، مساء أمس القداس الإلهي البطريركي بمناسبة عيد رقاد والدة الإله العذراء مريم في كنيسة رقاد العذراء بالإسكندرية.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن ذلك بمشاركة المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالإسكندرية، ومعاونة الأرشمندريت سابا أميرهم كاهن الكنيسة والمتقدم في الكهنة الأب بطرس مظهر كاهن كنيسة القديس أنطونيوس بالإسكندرية.