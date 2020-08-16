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توك شو

«الصحة»: الحذر سيظل موجودًا حتى لو وصلنا لـ«صفر بكورونا»

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:33 م
الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد
الشيماء زيدان
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علق الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، على حالة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر، قائلًا إننا نشهد انخفاضًا في أعداد الإصابات حتى لو كان هناك ارتفاع طفيف في بها، مضيفًا: "لكن ذلك لا يعني الاطمئنان وإهمال الأخذ بالإجراءات الوقائية للتصدي لهذا الفيروس، حتى إننا عندما نصل إلى صفر إصابات سنظل في ترقب وحذر".

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم، أن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية يساهم في انخفاض أعداد الإصابات وعدم زيادتها مرة أخرى.

وأوضح أن الفرق بين فيروس كورونا وأي فيروس آخر، هو سرعة انتشاره التي هي من أهم أسباب خطورته، حيث يجعل الفرد المصاب مصدر عدوى كبيرا للآخرين، خاصة أن المدة بين ظهور الأعراض وشدة المرض قد تصل إلى يوم أو أكثر في أي فيروس آخر، على عكس الإصابة بكورونا التي تجعل حالة المريض متدهورة في نفس يوم الإصابة.

وتابع: "نناشد المواطنين ونشدد عليهم بضرورة التباعد الاجتماعي والأخذ بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بطريقة آمنة"، متابعًا: "لو مش خايف على نفسك خاف على أسرتك وعلى أصحاب الأمراض المزمنة وعلى الحوامل".

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