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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يوجه بحل مشكلات طلبات التصالح بمخالفات البناء

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:37 م
اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية،
كتب صلاح حسنى
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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، لجان تلقي طلبات التصالح ودفع الرسوم الخاصة بجدية التصالح بمجلس مدينة بنها، لمتابعة انتظام سير العمل بعد مد فترة التصالح ورسوم الجدية، حتى 15 سبتمبر المقبل لمدة شهر، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عواد أحمد السكرتير العام والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها.

وتفقد المحافظ صالة تلقي الطلبات، وتحدث إلى الموظفين، وأكد على ضرورة استكمال العمل بكل جدية وبتعاون وتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في ملف التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الراغبين للتصالح على مخالفات البناء، مطالبا المواطنين أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح لتلاشي حملات الإزالة للعقارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ بالإسراع في معدلات الإنجاز، مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في السير فى اجراءات التصالح.

وخلال الجولة تابع المحافظ إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد نسبة ال25% من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح، ووجه في الوقت نفسه المعنيين بسرعة حل أية مشكلة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدا كبيرا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية،
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية،
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية،
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية،

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