9 إصابات جديدة بكورونا وتعافي 16 خلال 24 ساعة في المنيا

سجلت محافظة المنيا 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و16 حالة تعافي خلال 24 ساعة، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات منذ أسبوع.وقال مسئول بـ«صحة المنيا»، إن حالة الإصابة بالجديدة بالفيروس ترتفع وتنخفض بشكل طفيف، لكنها أخذت في التراجع بشكل ملحوظ جدا منذ مطلع شهر أغسطس الجاري.وبدأت مؤشرات الانخفاض تتضح منذ مطلع يوليو، حتى إن عددا من المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات ومنها مستشفي مطاي، كانت تسجل صفر إصابة خلال اليوم، ثم تعود وتستقبل إصابات محدودة خلال اليوم التالي، متوقعا أن تستقر الإصابات اليومية بين 5 و15 حالة يوميا خلال الشهر الجاري، ومن المحتمل أن تختفي تماما خلال شهر سبتمبر المقبل، أما حالات التعافي فهي تزداد بشكل يومي، بينما اختفت حالات الوفاة بالفيروس على مدار أسبوع كامل.وكانت المنيا من بين المحافظات التي سجلت إصابات ووفيات منخفضة منذ ظهور الفيروس مطلع العام الجاري، مقارنة بمحافظات أخرى، ولعل الإجراءات الوقائية والاحترازية المسبقة التي اتخذتها أجهزة المحافظة بشكل عام والوحدات المحلية ومجالس المدن بشكل خاص ساهمت في انخفاض وتراجع حالات الإصابة، إذ واجهت المحافظة جميع التجمعات بشكل حاسم، كما أن اللواء أسامة القاضي المحافظ يتابع بشكل يومي الإجراءات المتخذة لمنع انتشار الفيروس في كافة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، كما أن اللجنة الطبية المعنية بمتابعة الموقف الصحي للفيروس تتابع بشكل لحظي تطورات الأوضاع أولا بأول وتضع سيناريوهات للتعامل مع أية طوارئ أو مستجدات.