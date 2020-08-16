ساعة القدر.. محافظ القليوبية يضبط سيارة تلقي مخلفات بجسر الرياح

ضبط اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمدينة القناطر الخيرية، سيارة تلقي المخلفات ورتش المباني بجسر الرياح التوفيقي بخط 12 بنطاق الوحدة المحلية بأجهور الصغرى وذلك أثناء مروره بالطريق للقيام بجولة تفقديةوعلي الفور كلف المحافظ الأجهزة الأمنية ورئيس المدينة بضبط السيارة وتحرير محضر بالواقعة ومصادرة السيارة وتوقيع أقصى العقوبات والغرامات المشددة على مرتكبي المخالفة لقيامه بذلك السلوك غير الحضاري الذي يضر بالبيئة ويشوه المظهر الحضاري.وقال المحافظ إنه لا تهاون مع كل من يخالف القانون ويلقى مخلفات أو قمامة فى الطريق العام أو بجسر الرياح التوفيقى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على البيئة والصحة العامة والمنظر الجمالى والحضارى.