القليوبية: 307 ملايين جنيه إجمالي متحصلات التصالح بمخالفات البناء

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ارتفاع أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنون بالمركز التكنولوجية المنتشرة بجميع مدن المحافظة والوحدات المحلية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات حتى أمس الخميس 62258 طلب تصالح من المواطنين على مخالفات البناء.وأوضحت المحافظ أنه بلغ إجمالى عدد الطلبات التى تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظة في المرحلتين الأولى والتى بدأت منذ إعلان التصالح وحتى 14 يوليو الماضي، والمرحلة الثانية منذ 15 يوليو وحتى 13 أغسطس الجارى، بلغت 62258 طلبا.ولفت إلى أنه بلغ إجمالى الرسوم التي تم تحصيلها بلغت 15 مليونا و417 ألف جنيه، فيما بلغت جملة المتحصلات من سداد نسبة الـ 25% بلغت 292 مليونا و194 ألف جنيه.وأشار المحافظ إلى أنه بلغ إجمالى المتحصلات منذ بدء التصالح وحتى أمس السبت 15 أغسطس 307 ملايين و611 ألف جنيه، موضحا أن العمل مستمر في الإجازات الرسمية للانتهاء من كل الطلبات المقدمة من المواطنين حتى لا يعرضوا أنفسهم لموجة الإزالات التى تم مدها حتى 31 أغسطس الجارى.وشدد الهجان على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب.وناشد المواطنين المخالفين سرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر وحتى 15 سبتمبر القادم.