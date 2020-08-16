علاء عابد: قانون تقسيم الدوائر أنصف المحافظات الحدودية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن قانون تقسيم الدوائر سيكون آخر قانون سيتم مناقشته قبل انتهاء برلمان ٢٠١٥، ولابد أن نجتاز هذا الاختبار قبل مغادرتنا البرلمان.وأضاف "عابد" خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة قانون تقسيم الدوائر، أننا لا يجب أن نتحدث عن دوائرنا فقط، ولكن نتحدث عن محافظات تم استثناؤها أو مشاكل في دوائر أخرى، لأننا لا نقوم بإعداد مشروع قانون على "مقاسنا" ولكن نعد مشروع قانون للمستقبل.وأكد عابد، أنه لابد أن نلتزم بالوزن النسبي والتقسيم الإداري السليم، ولابد أن نكون أكثر صراحة في أن مشروع قانون تقسيم الدوائر المقدم من ائتلاف دعم مصر، والذي يتم مناقشته الآن أنصف المحافظات الحدودية المظلومة في القانون السابق.وأشار إلى أن القانون الجديد أخذ جهدا كبيرا من قامات قانونية مثل قانون انتخابات ٢٠١٥ والذي أقرته المحكمة الدستورية العليا ولم يكن عليه أي ملاحظات ولا ملاحظة واحدة، قائلا نريد قانون الشعب ينتخب من يريد، ومشروع القانون الجديد يكون فيه عدد السكان مناسبا مع الناخبين.