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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول طائرة تحمل أدوية مضادة للملاريا إلى اليمن

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:33 م
طائرة تحمل أدوية
طائرة تحمل أدوية
وكالات
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وصلت، اليوم الأحد، طائرة شحن مستأجرة من قبل المنظمة الدولية للهجرة إلى مطار صنعاء الدولي وعلى متنها 8.9 طن من الأدوية المضادة للملاريا لتوزيعها على ما يقارب 2000 مركز صحي في مختلف أنحاء اليمن.

وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن ست سنوات من الصراع أدت إلى خسائر فادحة في نظام الصحة العام باليمن، حيث إن 50% فقط من المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها.

وأضاف البيان: "كما يؤدي فيروس كورونا المستجد إلى المزيد من الضغط على النظام الصحي المتداعي، ويتزامن ذلك مع ارتفاع الطلب على الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية ونقصٍ شديدٍ في الإمدادات"، متابعا: "سيتم استخدام الأدوية، لمساعدة أكثر من 100 الف شخص على الوقاية من أشد مخاطر الملاريا".

وأشار البيان إلى أن ما يقارب من ثلثي سكان اليمن، البالغ عددهم 28 مليون نسمة، يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا، ما يعرضهم لخطر الإصابة بالمرض.

وتشكل الملاريا مشكلة صحية كبيرة وتؤثر على أفقر السكان في ريف اليمن، البلد الذي يعاني من صراع مسلح منذ أكثر من خمس سنوات.

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