عزت العلايلي: متفائل بحال الفن.. وشكرًا لمهرجان الإسكندرية

أعرب الفنان عزت العلايلي عن سعادته بتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدورته الـ36، مؤكدًا أن الجمهور هو مَن يحكم على مثل هذه الاختيارات، متوجهًا بالشكر لإدارة المهرجان العريق، إضافة إلى أنه يحمل ذكريات جميلة مع المهرجان كان آخرها توليه رئاسة مسابقة نور الشريف للفيلم العربي.قال العلايلي، لـ«الدستور»: «هذا حدث جيد بالنسبة إلي وسعيد بهذه الخطوة، وأتمنى أن يحدث ذلك مع كبار النجوم طوال الوقت، مؤكدًا أن مهرجان الإسكندرية من المهرجانات العريقة في المنطقة».وبسؤاله عن حال الفن خلال هذه الفترة رد الفنان الكبير قائلًا: "أعتقد أن أحوال الفن هذه الفترة جيدة ومن وقت إلى آخر تظهر أعمال مميزة تسعدنا كفنانين كثيرًا، وأتمنى أن نرتقي أكثر وأكثر خلال الأعمال التي تقدّم للمشاهد".وتابع الفنان القدير: "متفائل للغاية بأن القادم سيكون أفضل، فالمؤشّرات الأولية تظهر ذلك، فهناك أعمال أراها جيدة تعرض هذه الفترة الجارية، وفي منظوري القادم سيصبح أفضل كثيرًا".وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، أن الدورة السادسة والثلاثين التي ستقام في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، ستحمل اسم الفنان عزت العلايلي؛ تقديرًا لمِشواره وتاريخه الفني الثري.