إجراء 450 ألف عملية جراحية بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الانتهاء من إجراء 450 ألفًا و856 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 حتى أمس الأحد.وأكد مجاهد لـ "الدستور" أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، حيث تم تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بالفيروس مع باقى المرضى.وأضاف مجاهد أن العمليات الجراحية التى يتم إجراؤها ضمن المشروع القومى لإنهاء جراحات قوائم الانتظار "مبادرة رئيس الجمهورية"، تتضمن 11 تخصصًا طبيًا، حيث تشمل "قساطر القلب– جراحات القلب– جراحة المخ والأعصاب– جراحة العظام– جراحة الرمد– جراحة الأورام– زراعة الكلى– زراعة الكبد– زراعة القوقعة– القساطر المخية– الأوعية الدموية".