رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إجراء 450 ألف عملية جراحية بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:15 م
عملية جراحية
عملية جراحية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الانتهاء من إجراء 450 ألفًا و856 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 حتى أمس الأحد.

وأكد مجاهد لـ "الدستور" أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، حيث تم تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بالفيروس مع باقى المرضى.

وأضاف مجاهد أن العمليات الجراحية التى يتم إجراؤها ضمن المشروع القومى لإنهاء جراحات قوائم الانتظار "مبادرة رئيس الجمهورية"، تتضمن 11 تخصصًا طبيًا، حيث تشمل "قساطر القلب– جراحات القلب– جراحة المخ والأعصاب– جراحة العظام– جراحة الرمد– جراحة الأورام– زراعة الكلى– زراعة الكبد– زراعة القوقعة– القساطر المخية– الأوعية الدموية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التموين»: توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

بعد دعم «حماية المستهلك».. القصة الكاملة لأزمة مصاريف أتوبيسات المدارس الخاصة

انهيار جزئى بأحد عقارات قصر النيل (صور)

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

الصور

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

image description

محطة مترو «عمر بن الخطاب»

الأكثر قراءة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

«التموين»: توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

«رطوبة عظمى».. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الإثنين

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«كنت أصغر منتجة سينمائية فى العالم».. لماذا اعتزلت الطفلة «فيروز» الفن؟

«أعتز بكرشه وعانى من الجوع».. اعترافات كمال الشناوى عن أنور وجدى

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

«لا بد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

نجم الساعة

مليون جنيه لدعم زواج 100 فتاة يتيمة فى الغربية

منوعات

متلازمة داون لم تمنع «تقى» من رقص «التنورة»

28 أغسطس.. المؤتمر الخليجي الأول لدعم البيئة الابتكارية وريادة الأعمال

البطل ديمبلى يتخلص من الإحباط.. والمدرب جارسيا يشيد بالروح القتالية

«أريان 5» ينطلق للمرة الأولى بعد الإغلاق بسبب كورونا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
ماجد حبته
هل هو «السلام الثالث» فعلًا؟!
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
المزيد

الثقافة

نانيس عرفات توضح المشكلات التي تواجه الفن التشكيلي

سيد إمام ردا على «القومى للترجمة»: لم نترجم أعمالا عن الإلحاد والشذوذ

«مؤسسة المرأة الإفريقية» بقنا تناقش قضايا التنمر والعنف

«البحث والتنقيب عن الآثار».. جديد إصدارات وزارة السياحة