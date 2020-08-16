اتفاقية تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجامعات يابانية

وقعت وكالة الفضاء المصرية، تحت إشراف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي للوكالة، مذكرة تفاهم بين مكتب التسويق والابتكار والتكنولوجيا بوكالة الفضاء المصرية، واتحاد جامعات هندسة الفضاء باليابان (UNISEC-Japan) للتعاون في مجال علوم الفضاء والأنشطة التكنولوجية.ويسهم التعاون بين وكالة الفضاء المصرية واتحاد جامعات هندسة الفضاء باليابان في تنمية المجالات المتعلقة بهندسة الفضاء، ليس فقط بين مصر واليابان ولكن لكل دول العالم المهتمة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء، خاصة في مجال التعاون الثنائي لتبادل الباحثين والطلاب عن طريق مشاريع تعاونية وبناء القدرات، والاستفادة من إمكانيات البحث والتطوير وتنمية القدرات البشرية المتاحة بالفعل في وكالة الفضاء المصرية، واتحاد جامعات هندسة الفضاء باليابان.واتحاد جامعات هندسة الفضاء باليابان جمعية غير حكومية وغير هادفة للربح، ويرأسها الدكتور يوسيوكي ميازاكي، وتنص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 11 أغسطس 2020، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس على التعاون في مجال علوم الفضاء والأنشطة التكنولوجية مع مكتب التسويق والابتكار والتكنولوجيا بوكالة الفضاء المصرية.