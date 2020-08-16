رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اتفاقية تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجامعات يابانية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:34 م
الدكتور محمد القوصي،
الدكتور محمد القوصي،
هاجر رضا
طباعة
وقعت وكالة الفضاء المصرية، تحت إشراف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي للوكالة، مذكرة تفاهم بين مكتب التسويق والابتكار والتكنولوجيا بوكالة الفضاء المصرية، واتحاد جامعات هندسة الفضاء باليابان (UNISEC-Japan) للتعاون في مجال علوم الفضاء والأنشطة التكنولوجية.

ويسهم التعاون بين وكالة الفضاء المصرية واتحاد جامعات هندسة الفضاء باليابان في تنمية المجالات المتعلقة بهندسة الفضاء، ليس فقط بين مصر واليابان ولكن لكل دول العالم المهتمة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء، خاصة في مجال التعاون الثنائي لتبادل الباحثين والطلاب عن طريق مشاريع تعاونية وبناء القدرات، والاستفادة من إمكانيات البحث والتطوير وتنمية القدرات البشرية المتاحة بالفعل في وكالة الفضاء المصرية، واتحاد جامعات هندسة الفضاء باليابان.

واتحاد جامعات هندسة الفضاء باليابان جمعية غير حكومية وغير هادفة للربح، ويرأسها الدكتور يوسيوكي ميازاكي، وتنص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 11 أغسطس 2020، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس على التعاون في مجال علوم الفضاء والأنشطة التكنولوجية مع مكتب التسويق والابتكار والتكنولوجيا بوكالة الفضاء المصرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التموين»: توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

محمد الباز: «الأطباء» ارتكبت فعلًا إرهابيًا فاحشًا بنعيها المجرم عصام العريان

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

الصور

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

image description

محطة مترو «عمر بن الخطاب»

الأكثر قراءة

بعد دعم «حماية المستهلك».. القصة الكاملة لأزمة مصاريف أتوبيسات المدارس الخاصة

الأهلي يعلن الاستغناء عن شريف إكرامي

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

«التموين»: توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«مشاهدي الساخنة مع الزعيم عادية وسأكررها».. اعترافات شيرين عن أفلامها مع عادل إمام

«كنت أصغر منتجة سينمائية فى العالم».. لماذا اعتزلت الطفلة «فيروز» الفن؟

«أعتز بكرشه وعانى من الجوع».. اعترافات كمال الشناوى عن أنور وجدى

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

نجم الساعة

بعد دعم «حماية المستهلك».. القصة الكاملة لأزمة مصاريف أتوبيسات المدارس الخاصة

منوعات

بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.. كريم توفر لعملائها فرصة للتبرع ومساعدة سكان بيروت

متلازمة داون لم تمنع «تقى» من رقص «التنورة»

28 أغسطس.. المؤتمر الخليجي الأول لدعم البيئة الابتكارية وريادة الأعمال

البطل ديمبلى يتخلص من الإحباط.. والمدرب جارسيا يشيد بالروح القتالية

مقالات الرأي
ماجد حبته
حمقى فى دار الحكمة!
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
ماجد حبته
هل هو «السلام الثالث» فعلًا؟!
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
المزيد

الثقافة

رئيس القومي للترجمة: ورد للمركز مقترحات تروج لفكر مشوه

علا عادل تتسلم مهام منصبها الجديد خلال أيام

نانيس عرفات توضح المشكلات التي تواجه الفن التشكيلي

سيد إمام ردا على «القومى للترجمة»: لم نترجم أعمالا عن الإلحاد والشذوذ