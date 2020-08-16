«التعليم» تنفى اعتماد مصروفات العام الدراسى المقبل
الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:20 م
ريم محمودطباعة
نفى الدكتور طارق شوقي قائمة المصروفات المتداولة للعام الدراسي 2021-2020، موضحا لـ"الدستور" أن المعلومات المتداولة غير صحيحة ولم نعتمد النشرة بعد.
وكان نشطاء تداولوا قائمة المصروفات عبر مواقع "فيسبوك" خلال الساعات الماضية وجاءت كالتالي:
- مرحلة الحضانة 145 جنيها.
- المرحلة الابتدائية 160 جنيها.
- المرحلة الإعدادية 150 جنيها.
-المرحلة الثانوية 195 جنيها.
ويستطيع ولي الأمر دفع المصروفات الدراسية عن طريق إحدى الوسائل الآتية:
1- خدمة فوري عن طريق الرقم القومي للطالب
2- بنك مصر عن طريق رقم الحساب (1050001000036407)
3-البنك الأهلي عن طريق رقم الحساب (1543070416719000014)
4-مكاتب البريد عن طريق رقم الحساب (0135112000283818)
ويقوم ولي الأمر بإرفاق أصل إيصال السداد وصورتين إلى المدرسة، وينبه على أولياء الأمور بعدم دفع أي رسوم للمدرسة.
وكان نشطاء تداولوا قائمة المصروفات عبر مواقع "فيسبوك" خلال الساعات الماضية وجاءت كالتالي:
- مرحلة الحضانة 145 جنيها.
- المرحلة الابتدائية 160 جنيها.
- المرحلة الإعدادية 150 جنيها.
-المرحلة الثانوية 195 جنيها.
ويستطيع ولي الأمر دفع المصروفات الدراسية عن طريق إحدى الوسائل الآتية:
1- خدمة فوري عن طريق الرقم القومي للطالب
2- بنك مصر عن طريق رقم الحساب (1050001000036407)
3-البنك الأهلي عن طريق رقم الحساب (1543070416719000014)
4-مكاتب البريد عن طريق رقم الحساب (0135112000283818)
ويقوم ولي الأمر بإرفاق أصل إيصال السداد وصورتين إلى المدرسة، وينبه على أولياء الأمور بعدم دفع أي رسوم للمدرسة.