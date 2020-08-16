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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تنفى اعتماد مصروفات العام الدراسى المقبل

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:20 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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نفى الدكتور طارق شوقي قائمة المصروفات المتداولة للعام الدراسي 2021-2020، موضحا لـ"الدستور" أن المعلومات المتداولة غير صحيحة ولم نعتمد النشرة بعد.

وكان نشطاء تداولوا قائمة المصروفات عبر مواقع "فيسبوك" خلال الساعات الماضية وجاءت كالتالي:
- مرحلة الحضانة 145 جنيها.
- المرحلة الابتدائية 160 جنيها.
- المرحلة الإعدادية 150 جنيها.
-المرحلة الثانوية 195 جنيها.

ويستطيع ولي الأمر دفع المصروفات الدراسية عن طريق إحدى الوسائل الآتية:
1- خدمة فوري عن طريق الرقم القومي للطالب
2- بنك مصر عن طريق رقم الحساب (1050001000036407)
3-البنك الأهلي عن طريق رقم الحساب (1543070416719000014)
4-مكاتب البريد عن طريق رقم الحساب (0135112000283818)
ويقوم ولي الأمر بإرفاق أصل إيصال السداد وصورتين إلى المدرسة، وينبه على أولياء الأمور بعدم دفع أي رسوم للمدرسة.

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