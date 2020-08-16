«التعليم» تنفى اعتماد مصروفات العام الدراسى المقبل

نفى الدكتور طارق شوقي قائمة المصروفات المتداولة للعام الدراسي 2021-2020، موضحا لـ"الدستور" أن المعلومات المتداولة غير صحيحة ولم نعتمد النشرة بعد.وكان نشطاء تداولوا قائمة المصروفات عبر مواقع "فيسبوك" خلال الساعات الماضية وجاءت كالتالي:- مرحلة الحضانة 145 جنيها.- المرحلة الابتدائية 160 جنيها.- المرحلة الإعدادية 150 جنيها.-المرحلة الثانوية 195 جنيها.ويستطيع ولي الأمر دفع المصروفات الدراسية عن طريق إحدى الوسائل الآتية:1- خدمة فوري عن طريق الرقم القومي للطالب2- بنك مصر عن طريق رقم الحساب (1050001000036407)3-البنك الأهلي عن طريق رقم الحساب (1543070416719000014)4-مكاتب البريد عن طريق رقم الحساب (0135112000283818)ويقوم ولي الأمر بإرفاق أصل إيصال السداد وصورتين إلى المدرسة، وينبه على أولياء الأمور بعدم دفع أي رسوم للمدرسة.