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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

حماة الوطن: اهتمام الدولة بمشروعات الطرق عامل أساسي في تطور الصناعة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:48 م
الدكتور أحمد زكريا،
الدكتور أحمد زكريا،
أشرف لاشين
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ثمن الدكتور أحمد زكريا، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وأوضح أنه للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيدي مصرية من خلال شركات مصرية وطنية (المقاولون العرب – أوراسكوم) كمقاول رئيسي للمشروع، بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة الحديد.

وأوضح "زكريا" في تصريحات صحفية له، أن اهتمام الدولة المصرية بـ"شرايين التنمية" ومشروعات البنية الأساسية، عامل أساسي في تطور الصناعة والنقل، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستجعل من مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.

وأشاد "مساعد رئيس حماة الوطن"، بتكريم الرئيس السابق عدلي منصور فهو شخصية وطنية عظيمة لعب دورا عظيما بمواقفه الوطنية خلال الفترة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أنه من مزايا المشروع الجديد أنه سيربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أسطول القطارات الجديدة من سكة حديد ومترو وأتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي الذي يضاف إلى جهود وزارة النقل وهو ما شعرنا به خلال فترات وجيزة.

وأكد زكريا، أن تطوير شبكة الطرق التي سهلت الحركة على المواطنين وأعادت ربط المحافظات ببعضها بما يقل من وقت وزمن الرحلات، وبالتالي تقليل استهلاك المحروقات، معتبرا هذا الإنجاز يضاف لقصة نجاح جديدة في قطاع النقل الجماعي بما ينعكس على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويسهم في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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