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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ أسوان يتابع أعمال خطة الرصف العامة (صور)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:23 م
الدكتور أحمد شعبان،
الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان،
أسوان_إسراء توفيق
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تفقد الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، الأعمال الجاري تنفيذها لرصف طريق مطلع حي الصداقة الجديدة من ناحية السيل الجديد (الزيداب) بطول 1 كم وبتكلفة 5 ملايين جنيه وذلك من إجمالي خطة الرصف العامة للمحافظة باعتمادات 67،9 مليون جنيه للعام المالي الحالي 2020-2021.

جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، للمسئولين بالمتابعة الميدانية للمشروعات الجارية في القطاعات الخدمية المختلفة.

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه تم إعطاء الأولوية في رصف الطريق بالمدن والقرى طبقا للمطالب والاحتياجات الجماهيرية، بجانب الطرق التي تخدم أكبر قطاع من المواطنين من أجل تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة، بالإضافة إلى الطرق التي تسهم في دفع العمل بالمشروعات الخدمية والاستثمارية.

وأشار إلى أنه بالتوازي مع ذلك جار تنفيذ مشروعات لرصف الطرق الداخلية ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي يتم تنفيذها بـ11 قرية على مستوى المحافظة.
الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان،
الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان،
الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان،
الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان،
الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان،
الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان،

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