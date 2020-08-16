رئيس القومي للترجمة: ورد للمركز مقترحات تروج لفكر مشوه

قالت الدكتور علا عادل رئيس المركز القومي للترجمة، إن الآلية المعلنة الخاصة بالنشر في المركز ليست جديدة، وهي المعمول بها، مع إدخال تعديلات خاصة بعدد الصفحات وسنة الإصدار للكتاب، لافتة إلى أنها أحبت مشاركة مترجميها هذا الآليات كي يراعونها عند التقدم بمقترحات، بدليل أن المركز لم يصدر من قبل عمل يمس الرموز الدينية، أو يخالف الثوابت المعمول بها، وهو ما لن يتغير، وأن هذه الآليات لن تقيد نشر الأعمال الفكرية.وأضاف «علا» في تصريحاتها لـ«الدستور»، أنه ورد إلى المركز موخرًا مقترحات تتضمن الترويج لفكر مشوه ضد الثوابت المعمول بها، في المركز منذ عقود، لذا حرص المركز على إعلان هذه الآلية لوضعها في الاعتبار عند تقديم المقترحات، مع العلم أن المركز لديه إصدارات أخرى تتناول الفكر المتنوع، بخلاف مقترحات المترجمين، مثل سلسلة ميراث الترجمة، وسلسلة تبسيط العلوم، إلى جانب مشروعات الترجمة مع الهيئات والمؤسسات الثقافية المختلفة.وكان المركز القومي للترجمة أصدر بيانًا بعنوان: «آلية جديدة للتقدم بطلبات ترجمة الكتب الى المكتب الفني» تتضمن في شروطه ألا يتعارض الكتاب مع الأديان وألا يتعارض مع القيم الاجتماعية والأخلاق والأعراف، وهو الأمر الذي أثار العديد من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين الأدباء والمترجمين، متهمين المركز بتدمير مشروعات الترجمة وانحداره عن رسالة التنوير التي يقوم عليها.