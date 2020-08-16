الإمارات تُحمل إيران مسئولية حماية مبعوثيها في طهران

استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، القائم بالأعمال الإيراني في أبوظبي، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني.وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في رسالة نقلتها قناة العربية، أن خطاب إيران غير مقبول وتحريضي، ويحمل تداعيات على أمن المنطقة، مبدية احتجاجها الشديد على تصريحات إيرانية بشأن قرارات سيادية إماراتية.كما نبهت الخارجية الإماراتية إيران إلى مسئوليتها تجاه حماية بعثة الدولة في طهران ودبلوماسييها.