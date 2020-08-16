وزيرة سويسرية: تشديد قيود الهجرة سيكون «أسوأ من البريكست»

وصفت وزيرة العدل السويسرية، فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة على مواطني الاتحاد الأوروبي في سويسرا سيكون أكثر ضررا للبلاد مما كان عليه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للمملكة المتحدة، وذلك إذا ما وافق الناخبون على فرض القيود في استفتاء من المقرر إجرائه الشهر القادم.ونقلت صحيفة "زونتاج-تسايتونج" السويسرية عن الوزيرة كارين كيلر-سوتر القول إن الدفع باتجاه تحديد حصص لمواطني الاتحاد الأوروبي سيكون "أسوأ من البريكست".ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، يسعى المشككون في جدوى الاتحاد الأوروبي في سويسرا إلى وضع حد لسياسة الباب المفتوح التي تسمح لمواطني دول الاتحاد الأوروبي بشغل الوظائف والإقامة في البلاد دون تصاريح خاصة.ومن المقرر إجراء الاستفتاء في 27 سبتمبر، بعد تأجيل التصويت الذي كان مقررا في مايو، بسبب كورونا.وتجدر الإشارة إلى أن ضمان حرية التنقل هو جزء من حزمة كاملة من الاتفاقيات بين برن وبروكسل تنظم السماح للشركات السويسرية بالوصول إلى السوق الموحدة.وقالت الوزيرة إنه بينما تطلّب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مفاوضات من الجانبين لتحديد الآلية الأنسب للانفصال، فإنه ليس هناك ما يلزم الاتحاد الأوروبي بالتفاوض مع سويسرا.