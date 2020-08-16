«البلكونة مش للكراكيب».. شيرين حوّلت شرفتها إلى لوحة فنية (فيديو)

حوّلت شيرين محمد خريجة كلية الفنون الجميلة، شرفتها من مكان مهمل مهجور إلى لوحة فنية، باستخدام أدوات بسيطة في منزلها، خلال استغلالها أوقات العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا لإعادة تدوير الأشياء القديمة.وتحكي الفتاة العشرينية: "بحب الألوان وإعادة التدوير، ووقت كورونا البلكونة كانت مكركبة جدا قررت أغيرها لحاجة تانية".تكمل "شيرين": "كان فيه سرير قديم قطعته وأعدت استخدامه، وملل السرير عملت بيها الأرفف، واستخدمت زرع الظل في إعادة الحياة للبلكونة، بعد سنوات من التراب والكركبة والبهدلة والإهمال".علب قديمة وبواقي أقمشة وغيرها من الأدوات البسيطة كانت كافية لتحويل شكل الشرفة إلى مكان تحب شيرين أن تجلس به وتقضي أوقاتا للقراءة والاسترخاء، بدلا من كونه مكان غير مستغل في المنزل.